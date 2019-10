Un nuevo desafío para Abel Pintos

BUENOS AIRES, 20 (Por Adrián Taccone, para NA). - En sus más de 20 años de carrera artística Abel Pintos se trazó desafíos, no sin llenarse de dudas, pero apostó a tomar riesgos, mostrar una nueva faceta y sentir placer con el resultado final, como el hecho de pensar en un concierto sinfónico, que lo hizo "empezar de cero" conociendo sus propias canciones."Curioso" y con las "sensaciones" aún a flor de piel de las cosas que le pasaron a los 11 años, Abel Pintos explicó que también le da "curiosidad" lo que despierta en la gente que quiere saber de su intimidad o de cosas que no tienen que ver exclusivamente con su carrera artística.El hombre de 35 años que vio la luz en Bahía Blanca, no pudo describirse personalmente, y referenció el tema "Breve descripción de mi persona", de la banda uruguaya "El Cuarteto de Nos", para graficar las "cosas sabias y absurdas que tiene cada uno", pero no pudo describirse en su totalidad.En una entrevista con Noticias Argentinas, Pintos reconoció que piensa "mucho" a la hora de encarar cualquier actividad, que incluso lo hacen "dudar muchísimo más".NA: Pensás mucho al hacer las cosas?.AP: Pienso mucho. Punto (risas).NA: En ese pensar dudas?.AP: Muchísimo y es parte de la situación. Muchas veces cuando más dudas tengo, es cuando más me envalentono, porque digo que si tengo tantas dudas es porque me interesa. Y cuando los riesgos, en apariencia, son más grandes, es que me digo que si pasa eso y voy yendo hacia allá, es porque evidentemente me interesa y tiene mucho significado para mí. Y al final es más interesante.NA: No le ves el peligro?.AP: Sí, también se lo veo, pero funciona como motor, como combustible. Pienso mucho mientras estoy haciendo algo y en algún momento del día fantaseo con otras cosas, como en este caso el sinfónico, el cual durante mucho tiempo me di momentos del día para pensar en eso, sin la expectativa de cumplirlo. Tipo, cómo haría tal cosa, qué cantaría, dónde lo haría? Con quién lo haría? Hace mucho tiempo que sé que Guillo Espel (Director de la Orquesta) iba a hacer los arreglos y la dirección de este concierto.NA: Cómo fue tener que readaptarte, si se quiere, a tu propio repertorio, con otro tipo de arreglos?.AP: En principio pensaba que tenía una parte ganada, porque iba a encarar un proyecto con canciones que ya conocía. Tenía un terreno cubierto. Pero cuando Guillermo me hizo una primera devolución de los arreglos y me puse a cantar sobre eso, me di cuenta que tenía que empezar de cero con las canciones y en eso estoy. Para poder conocer mis canciones de nuevo, desde el punto de la interpretación. Eso me lleva a exigirme a mí. Siento que no es el sinfónico de Abel Pintos, sino que soy el vocalista de una orquesta sinfónica, en este espectáculo.NA: Qué queda todavía de ese chico de Bahía Blanca, que fue cambiando en tus diferentes discos?.AP: Quedan dos cosas. Sensaciones y curiosidad. En casos como estos con un proyecto tan particular como este, tengo muy viva en mí la sensación de cuando escuché por primera vez "Cuando ya me empiece a quedar solo", que además fue la primera vez que escuché a Mercedes Sosa, y que me permitió llorar de emoción por primera vez. Todo lo que pasé a los 11 años al escuchar a la Sinfónica de Bahía Blanca en el Teatro Municipal, lo recuerdo, y también el hecho de que quería cantar con una sinfónica, sin saber lo que tenía que hacer, si cantar lírico, y de hecho estudié muchos años lírico. No sabía si tenía que ser actor, estudiar comedia musical, no me importaba, yo quería cantar con la Orquesta Sinfónica y eso continúa en mí, en mis emociones. La curiosidad, porque desde muy chico fui muy curioso y lo sigo siendo, en mi carrera.NA: La elección de "Cuando ya me empiece a quedar solo" (de Charly García y grabada en los estudios Ion con el Portugués Da Silva como ingeniero de grabación) no fue algo librado al azar?.AP: Yo sabía que en algún momento iba a cantar esa canción. Pero tenía que encontrar "mí" momento, no mi momento artístico.Porque luego como iba a resultar mi versión a los demás, nunca lo iba a saber, hasta que me aplaudan (risas). Y lo encontré y sentí que este era el momento.NA: Cómo te relacionás con lo que pasa alrededor tuyo, como ves a la gente día a día?.AP: Estamos, como sociedad, tomando un foco distinto de cosas que están ahí. Se arman debates de cosas que llevaron cientos de años y van abriendo caminos y van provocando libertades y uno en libertad es capaz de crear, un punto de vista, un sueño, una nueva forma de hacer las cosas.