La separación de Viviana Canosa

En la tarde del pasado viernes se conoció que Viviana Canosa se separó de Alejandro Borenztein.La noticia la dio a conocer Pilar Smith en el ciclo radial "El espectador" (CNN Radio), y por entonces no trascendieron detalles de los motivos de la ruptura.Cabe recordar que la pareja tuvo una fuerte crisis en 2018 que logró superar.Y por ello el productor y la conductora de El Nueve estuvieron alejados durante seis meses, pero decidieron retomar la relación viviendo en casas separadas."Cada uno vive en su casa, como fue al principio de la relación", contaba Canosa el año pasado en el programa de Mirtha Legrand, recordó Primicias Ya.y remarcó que "cuando nos conocimos no convivimos, cuándo quedé embarazada tampoco. Yo me hacía la moderna, con casas separadas. Después fui cero moderna y quise que vivamos todos juntos, pero fue un caos total".