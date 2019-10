Periodista de espectáculos invitó a pelear a abogado

Sin embargo, la situación sobrepasó lo que se vio al aire, ya que en el corte, según pudo averiguar Exitoína, mientras el letrado se llamó a silencio tuvo que soportar diversas chicanas del periodista, que lo tildó de "impresentable y falto de ética", y que además lo invitó a ir "afuera".NO SE TRATA DELA PRIMERA VEZSe recuerda que Canaletti -también conductor de TN- tiene un antecedente similar cuando invitó a pelear a Flavio Azzaro en TyC Sports.Pero en la situación puntual de DDM, Mariana Fabbiani intentó mediar diciendo "chicos respetémonos. Somos todos grandes".No obstante, en lugar de calmar las aguas, tras esa frase Canaletti se fue al control a expresar su malestar.RECLAMO A UNAPRODUCTORATodos los que estuvieron en ese lugar coinciden en que el periodista, a los gritos, le reclamó a Candela Hilbert, productora del ciclo, por haber invitado a Cipolla.Como no encontró eco, y Candela defendió su decisión de invitar al abogado, Canaletti (que ya había tenido otro problemas con una compañera, hace meses, por lo cual que amonestado por los directivos del canal) elevó el tono de voz, enfurecido.En ese momento, Tato Young, panelista del programa, y Lucas González, productor general, se lo llevaron del control, pidiéndole tranquilidad.UN "MUDO" AL AIRECuando regresó al aire, Canaletti estuvo mudo durante el último bloque.Y cuando terminó la emisión Fabbiani fue a hablar con él, para plantearle su incomodidad con todo lo que ocurrió, y dejarle en claro el malestar que había provocado en la productora, quién se quedó afligida y enojada por la situación de maltrato que sufrió.QUE PIDA DISCULPASLa conductora le dijo que era necesario que le pida disculpas a Candela, sin embargo, varias fuentes le confirmaron a Exitoína que el periodista, hasta el momento, no fue a pedir perdón.VARIAS SUSPENSIONESEl mal carácter de Ricardo es conocido en el medio, además de varios exabruptos al aire, fue suspendido del aire en más de una oportunidad. En 2015 explotó en Twitter con el suplemento de deportes de Clarín y el equipo deportivo d TN, y fue suspendido del aire por un mes. En 2016 increpó a sus productores de Cámara del Crimen, y fue suspendido por dos semanas.En DDM es la primera vez que tiene una actitud de este tipo. Es más, Canaletti es muy querido por sus compañeros del panel, aunque no tanto por la producción.Y quien quedó bastante incómoda por todo lo que se vivió el miércoles fue Fabbiani, quien ve cómo el final del programa, que no continuará en 2020, quedó inmerso en una turbulencia que no condice con todos los años vividos en El Trece.Además, esta situación llega en un momento de incertidumbre en el que todos están esperando ser reubicados en nuevos proyectos de Mandarina, la productora del ciclo.