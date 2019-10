Continuó el Ciclo de charlas de Florentina

Ayer por la tarde en el auditorio de UCES Centro y organizada por la ONG Florentina una nueva charla, abordando diferentes temáticas. En esta oportunidad se trató el vínculo y la manera violenta que en muchos casos se dan las comunicaciones a través de las redes sociales.“Es un tema que nos toca y nos interpela, esta es otra violencia, que se da a partir de relaciones románticas que después se terminan , pero empieza relaciones tóxicas en las redes sociales. Sin pensar después en lo que nos implica, en un segundo se escriben muchas cosas violentas y así se inician situaciones verdaderamente complejas, por eso y para abordar estas nuevas formas de relacionarnos, invitamos a María Laura Spina, para que hable sobre el desamor en las redes”, manifestó Soledad Comini, de la ONG Florentina.La Doctora María Laura Spina es especialista en Derecho y Tecnologías de la Información y Comunicaciones y en esta oportunidad en su paso por Rafaela habló de las relaciones violentas que se establecen a través de las redes sociales y aseguró “que más de uno dice que no se puede hacer nada y yo les aseguro que desde 2008 hay muchas leyes que legislan sobre lo que ocurre en este ámbito tan particular pero que forma parte de nuestras vidas. Por eso hoy hay sanciones y mucho por hacer”, expresó.“Hay que decir que a través de muchísimas formas encontramos el desamor y la violencia en las redes sociales, encontramos por ejemplo por medio de los lugares de citas -que hay unos cuantos-, tanto para heterosexuales como homosexuales donde de pronto ahí se arman en discusiones o perfiles falsos o se atribuyen cosas que no son entonces bueno ahí tenemos todo un conjunto de situaciones. Otro es el enamoramiento con gente que no conocemos que de pronto tiene una hermosa fotografía y en un momento empiezan a extorsionar, sobre todo si se le han mandado videos íntimos, eso es muy típico para las mujeres que le suceda ese tipo de extorsión”, expuso Spina.Además la profesional hizo hincapié en que esto es muy común con desconocidos, que te contactan por internet, buscan el perfil y comienzan a vincularse con uno y lo peligroso es cuando se trata de menores de edad, donde las fotos que aparecen en la red social es falsa y pueden hostigar a la persona y eso es tan grave como que te insulten personalmente.“También tenemos los casos de separaciones qué bueno antes en el siglo XVIII escribían poemas por su desamor, por su tristeza y hoy en día ponen una cuota de agresividad tremenda en las redes sociales, acoso, hostigamiento”, señaló la disertante.Por otra parte volvió a dejar en claro en la charla que brindó ante mucho público, que “se pueden hacer muchas cosas, tenemos leyes desde 2008 en el código penal y legislación civil que protege nuestra imagen, nuestra honor, nuestra dignidad. También las propias redes sociales tienen políticas de privacidad y términos y condiciones de uso que uno acepta, sucede que asentimos sin leer y cuando nos sucede un problema tenemos que leer esos términos y condiciones. Hay redes sociales que hoy por hoy te bloquean inmediatamente”.Finalmente Spina en su exposición, aconsejó que siempre se tenga en cuenta que la red social es un buen canal de comunicación, pero hay que usarla correctamente y no creer que porque es algo virtual no tienen consecuencias las malas acciones.