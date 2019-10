Angelini se ilusiona con Macri llegando al balotaje

Muy lejos a las sensaciones del 11 de agosto a la noche cuando se confirmó un durísima derrota de Mauricio Macri ante Alberto Fernández en la polarizada elección presidencial, en Juntos por el Cambio crece el optimismo de que es posible dar vuelta el resultado. En realidad, el primer objetivo es forzar el balotaje en ocho días cuando los argentinos voten en el marco de las generales y para eso es necesario que el candidato del Frente de Todos no supere el 45% de los votos y que el actual jefe de Estado achique la distancia a menos de 10 puntos.

Federico Angelini, actual diputado provincial y cabeza de lista de los candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio, comparte la boleta con Macri. El jueves participó de una nueva marcha del "Sí se puede" en Reconquista, tal como lo había hecho en Rafaela el 2 de octubre y como lo hará el próximo martes en Rosario.

"Queda poco, venimos de una marcha impresionante del "Sí se puede" en Reconquista, emociona ver tanta esperanza en la gente. Fue tan importante como la que tuvo en Rafaela. Los vecinos estaban gratamente sorprendidos porque consideran que no acostumbran a movilizarse masivamente, pero esta vez había más de cinco mil personas en la Plaza al mediodía, un horario difícil porque coincide con el almuerzo, para acompañar a Mauricio. Vimos un enorme optimismo que es nuestro combustible para creer. Pero también vimos un enorme compromiso para defender la democracia. ¿Cómo? Se inscriben para fiscalizar la elección del 27 de octubre y también para convencer a quienes están enojados con Mauricio Macri pero que no quieren a los Fernández. Se está jugando el futuro de la República, tenemos que defenderla, y esa consigna es la que se comparte y se consolida en cada marcha", subraya Angelini, quien ayer visitó por unas horas Rafaela donde se reunió con el concejal Hugo Menossi, se encontró con militantes y por supuesto visitó medios, entre ellos LA OPINION.

El candidato que cambiará la Legislatura provincial por el Congreso -encabeza la lista por tanto es número puesto- a partir de diciembre adjudica esta "reacción de los argentinos al temor de volver al pasado, al autoritarismo, al Congreso como una escribanía".

"Estamos convencidos de que hay una oportunidad para ir al balotaje. No la vamos a desaprovechar. Desde el 11 de agosto se ha observado un movimiento ciudadano genuino masivo. No se puede cuantificar. Este sábado tendremos una multitud en el Obelisco y es una convocatoria que nace de la militancia, no fue impulsado por la política. Esto nos conmueve", consideró.

Para Angelini, "Macri está haciendo mucho por revertir este resultado, y se puede ver cuando la gente sale con su bandera argentina a recibirlo en las marchas". Pero al mismo tiempo, apunta, "los argentinos no quieren el regreso de un estilo de gobierno del kirchnerismo que es autoritario, que no honra nuestras deudas, que pone al país de espalda al mundo, que busca la impunidad, que promueve la corrupción y no controla el narcotráfico".

"El debate de este domingo también será importante para discutir sobre seguridad. Esta gestión ha cuatriplicado la droga incautada y ha triplicado la cantidad de delincuentes detenidos. El debate también permitirá hablar de calidad institucional, y esto involucra la transparencia y la lucha contra la corrupción. Esto hay que ponerlo en valor", concluyó.