El presidente de la Nación, Mauricio Macri, aseguró que "no puede creer" que la ex presidenta Cristina Kirchner le exija a él "rendir cuentas" por endeudamiento y afirmó que "ella aumentó la deuda". "No hay nada raro sobre a donde fue a parar la plata del Fondo (FMI). Tuvimos que tomar endeudamiento por el déficit que dejaron", sentenció Macri.