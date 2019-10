El Gobierno fijó los feriados puente para el año 2020

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El Gobierno nacional fijó ayer por decreto los tres "feriados puente con fines turísticos" para el año que viene, según se publicó este viernes en el Boletín Oficial. El decreto 717/2019 establece "como feriados con fines turísticos" a los días 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre de 2020.El 23 de marzo y el 7 de diciembre caen días lunes, ambos anteriores a los feriados del 24 de marzo (día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia) y 8 de diciembre (día de la virgen). Mientras que el 10 de julio cae viernes, 24 horas después del día de la independencia.Por ley el Poder Ejecutivo Nacional tiene las facultad de establecer "hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes". El decreto de ayer en el Boletín Oficial lleva la firma del presidente de la Nación, Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio.A diferencia de lo que ocurrió en los últimos años, en la nueva disposición del gobierno nacional se aclaró que para el 2020 se trata de feriados y no de “días no laborables”. Es decir que tanto organismos y compañías del Estado como las empresas y negocios privados estarán obligados a otorgarles el día a sus empleados o, en caso contrario, liquidarlo según lo establece la ley.De esta manera, el año próximo habrá 16 feriados, más los tres “puente” anunciados ayer. No están incluidos los feriados de Carnaval, aunque estos se celebran antes del Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma. En el 2020 serán el lunes 24 y el martes 25 de febrero.Durante el 2019, los días feriados inamovibles fueron 13, mientras que los trasladables tres y los “no laborables” también en igual número.Faltan 31 días para el próximo feriado, que será el 18 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional, efemérides que oficialmente se celebra el 20 de ese mes. En este caso, se pasó al lunes de esa semana para conformar un fin de semana largo.