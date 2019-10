Condenan a cuatro años al ex titular de la UIA

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El Tribunal Oral Federal 7 condenó ayer a cuatro años de prisión al empresario y ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain; y al ex intendente de la localidad santacruceña de Río Turbio Atanacio Pérez Osuna.Los jueces del Tribunal, Germán Andrés Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, también ordenaron la restitución del dinero más los intereses.El veredicto de cuatro años también fue contra el ex coordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) Miguel Ángel Larregina, el diputado provincial Horacio Mazú y el ex asesor Juan Vargas.La acusación es por haber cobrado del Estado un anticipo de obra de 50 millones de pesos por una ruta en Río Turbio que nunca hizo.Lascurain, como dueño de la empresa Fainser, trabó contrato con el Municipio de Río Turbio para realizar 7 kilómetros de una calle para unir esa localidad con la vecina 28 de noviembre, una obra estipulada en 500 millones de pesos.El ex titular de la UIA cobró por anticipo de obra unos 50 millones de pesos y nunca finalizó la calle.Durante el proceso, Lascurain reconoció haber recibido ese anticipo y dijo haberlo gastado en contratación de personal y en la puesta en marcha de un futuro comienzo de obra pero que luego reclamó más dinero de anticipo de obra.ECHEGARAY, ABSUELTOEl ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, fue absuelto por el Tribunal 4 en el caso por la presunta falsa denuncia contra Alfonso Prat Gay. Echegaray fue absuelto, al igual que los otros dos ex funcionarios de la AFIP acusados, Horacio Curien y Pedro Roveda.Echegaray, quien también está acusado por encubrir al empresario Lázaro Báez por evasión, salió absuelto de su primer juicio oral y público en los tribunales de Comodoro Py. Estaba acusado de haber utilizado información fiscal confidencial para denunciar penalmente en 2014 al ex ministro Prat Gay. En ese momento, Prat Gay fue acusado de integrar una asociación ilícita que había evadido impuestos a través de una cuenta bancaria en Suiza de la familia de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat.