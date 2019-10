Alberto defendió su vínculo con Cristina

BUENOS AIRES, 19 (NA).- El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, volvió a defender ayer el vínculo con su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, y cuestionó la gira electoral del presidente Mauricio Macri al afirmar que "anda de caravana por el país pero no usa un solo centavo para calmar el hambre de los argentinos".

Fernández rechazó la posibilidad de que vuelvan a surgir diferencias entre él y la ex presidenta en caso de llegar al Gobierno y afirmó: "Buscan que nos enfrentemos. Pero nunca más vamos a dividirnos, porque si lo hacemos la que sufre es la gente. Cristina y yo somos lo mismo. Vamos a ser frentetodistas".

De esta manera el candidato presidencial ratificó en declaraciones a El Destape la unidad que logró el peronismo al reunir en un frente electoral a los gobernadores, la militancia kirchnerista de La Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa, y que volvió a exaltarse el último jueves durante el acto por el Día de la Lealtad en La Pampa.

Por otra parte, Fernández volvió a calificar a Macri de "mentiroso" como lo hizo en el debate de candidatos de la semana pasada y señaló: "Lo que dijo responsabilizándonos de la deuda es indignante. Llegó mintiendo a la Presidencia y se va mintiendo".

Más temprano, el postulante del Frente de Todos consideró que Macri "actúa de modo tan desaprensivo que anda de caravana por el país pero no usa un solo centavo para calmar el hambre de los argentinos".

Fernández aludió así a las marchas del "Sí, se puede", la modalidad de campaña elegida por Macri para recorrer distintos puntos del país con la intención de remontar la derrota que sufrió en las primarias de agosto.

"Es tan poco serio lo de Macri que la gente a lo único que le tiene miedo es a Macri, le tienen pánico a que Macri siga", manifestó Fernández.

En este sentido, aseguró que los efectos de la política económica de Cambiemos son los mismos o peores que los de la salida de la convertibilidad.

"El escenario es tremendo. La gente debe entender el esfuerzo que vamos a tener que hacer todos. No nos dejan un país en marcha, nos dejan un país sumido, hundido, económica y socialmente hablando", advirtió el ganador de las primarias.

Al respecto, Fernández volvió a apuntar contra el Fondo Monetario Internacional al remarcar que la política económica de la administración de Macri se llevó a cabo "porque el FMI la avaló" y agregó: "A un gastador compulsivo le prestaron lo que le prestaron. Desde el 11 de agosto hasta ahora se fugaron 18 mil millones de dólares del país".

El candidato del Frente de Todos detalló que durante los cuatro años del gobierno de Macri hubo una devaluación de la moneda del 500 por ciento y aseguró: "Nosotros somos la gran esperanza de que esto pueda cambiar, la esperanza que puede convertirse en realidad el 10 de diciembre, con todos los inconvenientes que existen".

"Poner plata en el bolsillo es algo que tenemos que hacer con urgencia. Lo primero que hay que hacer es reactivar el consumo para eso hay que poner plata en los bolsillos. Tenemos que volver a generar consumo", apuntó.

En tal sentido, el ex jefe de Gabinete explicó que la gente debe tener tranquilidad porque "va a llegar un gobierno con otras prioridades, y la primera es la gente que la está pasando mal, van a tener un gobierno que se ocupe del trabajo y no de los especuladores", señaló.