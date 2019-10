Detenidos por robo y balacera: uno habría intentado suicidarse

Una serie de hechos delictivos en cadena provocó una bola de nieve difícil de parar, que derivó en un convulsionado final ante distintos episodios que se sucedieron en la ciudad de Sunchales y que concluyó con un herido en grave estado en el Hospital de Rafaela debido a una autolesión con un objeto punzocortante –se dijo que el sujeto detenido atentó contra su vida con un trozo de vidrio, lesionándose gravemente el cuello-.Todo se habría iniciado en la noche del jueves último con una denuncia de vecinos del barrio 9 de Julio por hechos de abuso de arma –“una balacera” se mencionó textualmente- .Ante estos episodios, personal policial de la Comisaría 3ª de la “ciudad del cañón”, en la madrugada de ayer procedieron a realizar un allanamiento en un domicilio de la calle Cortada Catamarca entre el 800 y 900 del barrio 9 de Julio.En la propiedad –se supo de fuentes oficiales- se secuestró gran cantidad de herramientas de mano y eléctricas ocultas en un armario correspondientes a hechos contra la propiedad ocurridos días atrás (amoladoras, taladros eléctricos, llaves de distintas graduaciones, destornilladores varios, una soldadora eléctrica, una bicicleta desarmada y teléfonos celulares).Además se pudieron hallar y secuestrar varias vainas servidas de balas que habían sido arrojadas a una cámara séptica. Estas vainas podrían tener relación con la balacera del jueves último por la noche en el barrio 9 de Julio.Producto de lo dicho fueron detenidos dos individuos de 24 y 26 años identificados como J.F. y J.C.Según se pudo saber por medios extraoficiales, en especial lo adelantado por LA OPINION Online, y el portal Móvil Quique de Sunchales, en la mañana de ayer fueron abundantes el ulular de sirenas en Sunchales.El motivo fue precisamente el traslado de este hombre autolesionado en la Comisaría 3ª –el detenido J.C. de 26 años- hacia el Hospital “Jaime Ferré” de Rafaela con una herida punzocortante grave por un vidrio en el cuello que el detenido se habría autoinfligido arrojándose sobre una ventana y que presentaba un importante sangrado, y un cuadro de suma gravedad.En lo que constituye un aparente intento de suicidio, el hombre antes de lesionarse habría advertido: "me voy a romper todo ratas, me voy a romper todo".Casi llegando al cierre de esta edición, a través del portal Sunchales DíaxDía, se tuvo conocimiento de un fuerte operativo en la comisaría local de Sunchales, la Comisaría 3a, confirmándose además que había al menos 8 efectivos policiales arrestados y trasladados a Rafaela.J.C. de 26 años, quien como ya se dijo es uno de los dos detenidos en la finca de calle Cortada Catamarca al 800, y que estaría relacionado con los tiroteos, mientras se encontraba detenido en la Comisaría 3a, vociferaba todo el tiempo que iba a romper todo y se supo por este medio, queFue trasladado de urgencia al Hospital "Jaime Ferré" de Rafaela donde permanece internado en terapia intensiva, provocando la inmediata intervención de la Fiscalía Regional N° 5, en la persona de la fiscal Lema, a fin de esclarecer todo lo ocurrido mientras J.C. se encontraba detenido en la sede policial sunchalense.Al cierre de esta edición se supo que la fiscal Dra. Gabriela Lema ordenó el arresto de 8 uniformados de la Comisaría 3a de Sunchales, incluyendo al Jefe y Subjefe. "Esta tratando de certificar lo actuado por la policía", dijo el subjefe de la Unidad Regional V, Domingo García a los medios de prensa.Por otra parte, el personal policial sunchalense realizó un segundo procedimiento –sin relación con el robo anterior- con resultados positivos donde lograron detener a otro hombre identificado como A.P., totalizando tres los varones detenidos en las últimas horas.Este último detenido sería responsable de un hecho de hurto ocurrido el miércoles en un comercio de calle Richieri al 100, donde se apoderaron de unos 66 atados de cigarrillos.Luego de entablar comunicación con el fiscal en turno, Dr. Guillermo Loyola, el mismo ordenó que A.P. pase a revestir carácter de detenido comunicado en la Alcaidía de la UR V.Producto de los dos procedimientos por causas diferentes, son tres los detenidos, dos que fueron trasladados a la Alcaidía de la UR V -J.F. y A.P.-, y otro -J.C.- al hospital de Rafaela. Como se dijo en hechos que no guardan relación entre sí.