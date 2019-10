Macri: "En el círculo rojo ya dieron todo por terminado"

MAR DEL PLATA, 19 (Por Mayra García., enviada especial de NA). - A distancia, el presidente Mauricio Macri cerró ayer el 55º Coloquio de IDEA y ante los empresarios aseguró que está "confiado" en dar vuelta el resultado de las PASO, pese a que "hay muchos escépticos en el círculo rojo que ya dieron por terminado todo"."Sé que hay muchos escépticos, especialmente en el círculo rojo, que ya dieron por terminado todo el día de las PASO, pero no", resaltó el jefe de Estado en videoconferencia desde Corrientes, donde poco después encabezó una nueva marcha del "Sí, se puede".El mandatario nacional reconoció así el descontento del sector empresarial con las políticas de su gobierno, que este año lo llevó a no participar personalmente del cierre del Coloquio, algo que sí hizo en los primeros tres años de gestión."Esto depende de nosotros. Claramente, no hemos podido darle la vuelta a una economía, pero el esfuerzo no fue en vano y a partir de acá hay mucho por hacer y progresar", recalcó Macri.La comunicación del Presidente con IDEA comenzó 17:50 y duró apenas 13 minutos, en los que se produjeron algunos momentos de incomodidad y silencio entre una pregunta y otra.En el salón central del hotel Sheraton de Mar del Plata ya habían ordenado el retiro de al menos diez mesas (de diez personas cada una) para evitar que quedaran al descubierto lugares vacíos, provocados por la salida anticipada de varias decenas de empresarios, ante el desinterés que provocó la charla con Macri a través de videoconferencia."En línea con lo que hablaban en estos cuatro años (en el Coloquio), por más que sabemos que nos falta mucho, hay cosas de las que tenemos que estar orgullosos, como la mejora de las instituciones, que tengamos un Gobierno que rinde cuentas, que no solo abre puertas internamente, sino que abre puertas con el mundo", enumeró Macri.Al ser consultado sobre si hacía una "autocrítica" de su administración, el jefe de Estado respondió: "Visto en retrospectiva, yo subestimé lo que es erradicar la inflación y lograr consensos a la hora de lograr eso".En varios pasajes de su breve mensaje, Macri se mostró "optimista" sobre el resultado del próximo 27 de octubre y dijo que va a "ir al balotaje y ganar la elección". "Porque somos cada vez más los argentinos que nos damos cuenta que trayendo problemas del pasado no vamos a resolver nada", señaló."Estoy muy confiado, muy contento de lo que estamos viviendo. Esto es una revolución de esperanza, que estoy seguro que no va a ser en vano, que los argentinos vamos a dar el paso más importante de nuestras vidas", destacó Macri. Y se despidió: "Como dicen en Corrientes, sí se puede, chamigo".Con ese mensaje de optimismo electoral, Macri cerró el 55º Coloquio de IDEA, en el que los empresarios expresaron su descontento con las políticas oficiales y en su mayoría ya comenzaron a preguntarse cómo será la "transición" entre el gobierno de Cambiemos y el de Alberto Fernández.