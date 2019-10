Para Lacunza, hay un problema de liquidez

MAR DEL PLATA, 19 (NA). - El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró ayer que la Argentina tiene un "problema de liquidez, no de solvencia", y se mostró confiado en que tras las elecciones se podrá avanzar con la renegociación de deuda, siempre que se mantenga la disciplina fiscal.Lacunza dijo que "el tipo de cambio actual es superior al de equilibrio, fue irracional lo que se disparó después de las PASO, y las medidas que tomamos tienden a estabilizar el mercado pensando en los más vulnerables, sabiendo que son medidas de carácter transitorio".Durante una videoconferencia con el 55° Coloquio de IDEA realizada desde la sede del Banco Mundial en Washington, Lacunza dijo que la Argentina, "a raíz del resultado de las PASO, sufrió un cierre de financiamiento voluntario y entró en un problema de liquidez, no de solvencia".Sobre el encuentro con representantes del FMI y del Banco Mundial, Lacunza dijo que fue una "reunión muy constructiva, venimos a representar a la Argentina independiente del proceso electoral para, una vez superada la coyuntura electoral, seguir con el programa con el FMI"."El objetivo es desahogar los vencimientos del próximo período y, con un perfil más desahogado, restablecer el equilibrio en el mercado financiero y de cambios, y entonces las medidas que nos vimos obligados a tomar se verán obsoletas", sostuvo.Lacunza estimó que la deuda asciende a unos US$ 310.000 millones, al señalar que "la variación de deuda es la suma del déficit fiscal de todo ese período, si uno le suma el arreglo con los holdouts". Dijo que la deuda "equivale al 68% del Producto Bruto, no es insostenible, pero tenemos que tener menos déficit fiscal".El ministro de Hacienda admitió que en materia de inflación y bienestar este gobierno "evidentemente no cumplió las expectativas" y señaló que "si uno no tiene equilibrios macroeconómicos en todos los frentes, el externo, fiscal y monetario, termina repercutiendo en inestabilidad del tipo de cambio y se traslada a la inflación".Cuestionó la "irresponsabilidad de haber dejado subir la inflación a fines de la década pasada" y sostuvo que los objetivos de reducción inflacionaria fueron "demasiado ambiciosos y la política fiscal y monetaria, y sostuvo que uno de los principales pasivos de esta gestión".