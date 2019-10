Racing frenó a Boca y River igualó en Sarandí

Racing Club se impuso a un Boca Juniors alternativo por la mínima diferencia, al cabo de un intenso encuentro disputado anoche en el estadio "Alberto J. Armando", en el marco de la décima jornada de la Superliga. Matías Zaracho, a los 27 minutos de la primera etapa, anotó el tanto que a la postre le dio la victoria al conjunto de Avellaneda. En medio de un trámite con alternativas cambiantes, Racing se mostró algo más homogéneo que su oponente y lo derrotó con justicia.EMPATO RIVEREl River alternativo que ideó Marcelo Gallardo, rescató un empate 3 a 3 ante Arsenal de Sarandí, por la décima fecha de la Superliga, y ahora ya pone proa a la revancha de la Copa Libertadores ante Boca. Arsenal se fue ganando 2-0 en el primer tiempo, con los goles de Ezequiel Piovi, a los 10 minutos, y Juan Cruz Kaproff, a los 31 minutos. En el complemento River descontó a través de Ignacio Scocco, a los 12, pero otra vez adelantó el tanteador para el "Arse" Nicolás Giménez, a los 17, pero otra vez Scocco, a los 24, y un gol en contra de Fernando Torrent, a los 41, sellaron el marcador.El entrenador Marcelo Gallardo decidió colocar en cancha a un once alternativo, debido a que reservó a los titulares de cara a la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores ante Boca, y que se disputará el próximo martes, desde las 21.30, en el estadio "La Bombonera".LOS PARTIDOS DE HOYIndependiente buscará hoy recuperarse en la Superliga cuando reciba a Argentinos Juniors, que intentará ganar para no alejarse de la cima. El encuentro se jugará a partir de las 15:30 en el estadio Libertadores de América, con arbitraje de Nicolás Lamolina y televisación de Fox Sports Premium.Por su parte, Banfield recibirá a Atlético Tucumán a partir de las 13.15 en el estadio Florencio Sola con el arbitraje de Pablo Echavarría y TV por TNT Sports.En otro de los partidos, Patronato se mide ante Newell´s en un partido clave por el promedio. Será desde las 17.45 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella con Fernando Rapallini como juez y televisación por TNT Sports.Finalmente, en Córdoba, Talleres será local de Lanús a partir de las 20.00 en el estadio Mario Alberto Kempes con Mauro Vigliano en el arbitraje y por Fox Sports Premium.SANCION INTERNACIONALRiver recibió una dura sanción económica por parte de la Conmebol de 200.000 dólares y prohibición de concurrencia de público local, debido a una "excesiva" utilización de bengalas en el partido por las semifinales de la Copa Libertadores frente a Boca, en el estadio Monumental. El encuentro, disputado el pasado 1 de octubre y que terminó ganando River por 2 a 0, tuvo un sinfín de fuegos artificiales y de bengalas, y por esto último es que la Conmebol decidió sancionar al club de Núñez.De acuerdo a lo resuelto por el ente que rige el fútbol sudamericano, la sanción incluye también la prohibición de concurrir al público local en el próximo partido que el "Millonario" dispute en la Copa Libertadores. Hasta el momento no River está clasificado a la fase previa de la Copa Libertadores 2020, por su posición en la Superliga 2018/2019, pero puede ingresar a la fase de grupos si gana la presente edición o bien la Copa Argentina, en donde accedió a semifinales.