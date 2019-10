Los secretos de Maléfica 2

Ayer Teleshow publicó una entrevista exclusiva con Angelina Jolie, Elle Fanning y Michelle Pfeiffer, información que reproducimos seguidamente.Angelina Jolie vuelve a ponerse los cuernos y las alas de Maléfica, acompañada por la hermosa leyenda de Hollywood Michelle Pfeiffer que se suma a la franquicia como la malvada Reina Ingrith y la talentosa Elle Fanning, quien vuelve a encarnar a la princesa Aurora. En Los Ángeles, las actrices hablaron con Teleshow sobre esta segunda parte del filme.-Fue incluso más divertido de como la recordaba. Ahora que el personaje de Elle creció en un nuevo capítulo, un nuevo motivo para volver. No era solo la continuación, es una relación completamente nueva; como le pasa a cualquier padre cuando tiene un hijo que creció y hay nuevas cosas positivas en el vínculo y cuestiones nuevas que te atemorizan, te desafían y te descubrís a vos misma. Así que había mucho más por interpretar y estaba tan emocionada de rodar con Michelle. Sabía que todas la íbamos a pasar bien.-El desafío siempre pasa por cómo hacer que se vea fresca y renovada, realista y cómo encontrar la humanidad en un personaje como este. Porque es fácil pararse ahí y escupir un veneno, pero le quita diversión. Me encanta interpretar este papel y me encanta trabajar con estas dos mujeres.Fanning: -Como en la primera película, creo que ella es toda amabilidad, repleta de entendimiento. Pero la ponen en una posición difícil en la segunda película porque está dividida entre estos dos mundos en los que no puede entender por qué no pueden integrarse y llevarse bien. Además, para Aurora por supuesto está su madre, a la que se opone, porque el personaje de Michelle está tomando el lado más humano y tratando de ver la humanidad en ellos. De alguna forma, ella es traicionada. La bondad siempre triunfa. Ella lo sabe.Pfeiffer: -Pero ella también tiene sentido común.Fanning: -Sí, lo tiene.Jolie: -Y se ha fortalecido.Fanning: -Sí, está más fuerte.Jolie: -Empieza a entender lo que es tener una chica de convicciones fuertes. Incluso Maléfica se va a sentir intimidada por su niña.Jolie: -Creo que siempre lo fue, y todos están tras la búsqueda del gran guión, de las palabras grandiosas y de las grandes historias para nosotras.-¿Y qué es lo más divertido de trabajar en un cuento de hadas, una película como esta, con criaturas creadas por computadora y reinos mágicos?Fanning: -Todas tomamos conciencia cuando estamos sentadas en la mesa de comedor y decimos: “Sos un hada, sos una reina...". Nos preguntamos: “¿Qué estamos haciendo acá?”. Este es nuestro trabajo. Es muy gracioso.Jolie: -¡Es tan divertido!