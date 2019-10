Acto de colación de grado

Anoche, en el Teatro B. Juan Lasserre se llevó a cabo el XIX acto académico de colación de grado del Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Estuvo presidido por el Obispo de la Diócesis de Rafaela, Mons. Luis Fernández, el Rector de la UCSE Ing. Luis Lucena, y el Director del D.A.R. abogado Edgardo Allochis y contó con la presencia de autoridades municipales, concejales, representantes del poder judicial, del Nodo Rafaela, de la Regional de Educación, de las instituciones que conforman el Consejo Universitario de Rafaela, de colegios y asociaciones profesionales, funcionarios y docentes de la UCSE-DAR, familiares y amigos de los egresados.Luego de entonarse las estrofas del Himno Nacional, tuvo lugar la invocación a Dios a cargo de Mons. Fernández, quien además dirigió un emotivo saludo a los egresados. Por su parte, el Rector de la UCSE, al dirigirse a estos últimos, señaló: “Ahora son poseedores de un conocimiento que deberá convertirse en un acto constante de donación de vida al servicio de los demás en orden a colaborar para lograr un mundo más civilizado y más humano; donde los valores éticos reafirmen sus convicciones hacia una mejor y mayor calidad de vida”. En otro pasaje de su alocución, Lucena manifestó “la necesidad de contraponer el desafiante espectáculo de un humanismo que crece sin Dios, con testimonios y ejemplos de vida surgidos del diálogo… Ese diálogo debe representar claramente la identidad del que piensa de una manera. No puede ser engañoso y tiene que buscar la claridad, debe ser fiel a sí mismo; pero además debe ser afable, no puede ser hiriente, tiene que ser paciente, generoso, y nunca debe lastimar”.El juramento de los egresados correspondientes al período septiembre 2018-agosto 2019 estuvo a cargo del Director del DAR Abog. Edgardo Allochis, quien luego de la entrega de los certificados y distinciones a los mejores promedios, también se dirigió a los egresados, señalándoles que “Hoy cuentan con un título que les servirá para afrontar en mejores condiciones los nuevos desafíos de la vida. Estoy convencido de que desde la Universidad hemos hecho todo lo posible para brindarles una formación integral que les permita servir dignamente a la sociedad”; y luego de plantear que Argentina vive momentos difíciles, de incertidumbre respecto del futuro inmediato, exhortó a los flamantes profesionales a no perder la esperanza, a luchar y trabajar por un país mejor, y que “con esfuerzo y trabajo todo lo que se propongan se puede lograr. Recuerden que ustedes deben ser el cambio que desean ver en el mundo. Vivan y dejen vivir, respetando a los que piensan diferente. Transiten por la vida dignamente, ejerciendo su profesión con humildad y responsabilidad, teniendo siempre presente que los leales son aquellos que en las buenas y en las malas no cambian sus valores ni sus convicciones. Busquen el encuentro a través del diálogo porque es el forjador de la buena convivencia. Piensen siempre en los demás, especialmente en la familia, en los niños y en nuestros abuelos, ya que por los otros existimos y son los otros los que nos dan plena existencia”.Los representantes de colegios y asociaciones profesionales hicieron entregas de presentes y distinciones a los mejores promedios de cada carrera. En la parte final, en representación de los egresados, habló la flamante Lic. en Comunicación Social quien en una parte de su mensaje manifestó: “A partir de hoy empieza una nueva etapa para todos, que conlleva responsabilidades y la toma de importantes decisiones. Confío plenamente en cada uno de nosotros porque tenemos tres herramientas fundamentales: conocimiento, empatía y pasión” y citando a Hegel señaló: "Nada en el mundo que valga la pena se ha conseguido sin pasión".Recibieron sus certificados egresados de las siguientes carreras: Ingeniería en Informática, Tecnicatura en Periodismo, Abogacía, Contador Público, y de las Lic. en Comunicación Social, Diseño de la Comunicación Visual, Psicología, Psicopedagogía, Turismo, Administración y Finanzas.