Unión de Sunchales juega en San Francisco

Tras el parate por la fecha libre, vuelve al ruedo Unión de Sunchales en el Federal A. Será un viaje corto para la escuadra de Marcelo Milanese, que esta tarde visitará a Sportivo Belgrano de San Francisco en uno de los partidos de la octava fecha de la Zona A. El encuentro se iniciará a las 19 y será dirigido por el tucumano Nelson Bejas.El Bicho Verde arrastra cuatro encuentros sin victorias y buscará volver a sumar de a tres en el estadio "Oscar Boero", donde la escuadra de Cristian Domizzi ha conseguido sus mejores resultados en lo que va de la temporada. En su última salida, el elenco de la vecina ciudad cordobesa perdió 1 a 0 con Crucero del Norte, que fue también el último verdugo de Unión en Sunchales.El DT Marcelo Milanese tendrá los regresos de tres elementos importantes en su estructura futbolística. Se trata de los defensores Miguel Yuste y Lucas Pruzzo, y del volante Matías Valdivia, quienes ya cumplieron con sus respectivas sanciones y estarán desde el arranque. Pero el DT mantiene una incógnita en cuanto al reemplazante del lesionado Diego López, que sufrió la fractura de peroné frente a los misioneros. Entre Santiago Stecaldo, la principal opción aunque arrastra una molestia, y Adrián Rodriguez estará el designado para ocupar su lugar.La probable formación de Unión: Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonathan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; Lucas Vera Piris, Mateo Castellano, Alvaro Aguirre y Matías Valdivia; Santiago Stelcaldo o Adrián Rodríguez y Matías Zbrun DT. Marcelo Milanese.TODA LA FECHASe jugará íntegramente hoy: a las 14.30 hs Juv. Unida (Gualeguaychú) vs Douglas Haig (Rodrigo Lezcano Garcilano); a las 16 hs Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs Crucero del Norte (Nahuel Viñas); a las 17 hs San Martín (Formosa) vs Atl. Güemes (Carlos Gariano); a las 19 hs Def. de Belgrano (Villa Ramallo) vs Chaco For Ever (César Ceballo); a las 21 hs Sarmiento vs Defensores de Pronunciamiento (Francisco Acosta); a las 21.30 hs Central Norte vs Boca Unidos (Jonathan Correa). Libre: Sp. Las Parejas.