Absoluto de Inferiores: lo sucedido y lo que viene

El torneo Absoluto de Divisiones Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su tercer capítulo. A continuación te mostramos todos los resultados que se registraron, con sus goleadores, y lo que se jugará este sábado, cuando se esté jugando la fecha 4.Independiente Ataliva 2 (Julián Ricarte x 2) vs Florida de Clucellas 2 (Jorge Ocaranza y Alan Godoy), Arg. Humberto 1 (Angel Rojas) vs Bochazo 0.La Hidráulica 1 (José Ibarra) vs Moreno 1 (Santino Gaido), Sp. Santa Clara 3 (Luka Burdisso, Valentino Feresin y Nicolás Alberico) vs Dep. Ramona 1 (Julián Sola).Independiente Ataliva 2 (Diego Ricarte x 2) vs Florida de Clucellas 1 (Agustín Eugster), Arg. Humberto 0 vs Bochazo 2 (Ian Martín x 2).La Hidráulica 3 (Lucas Reartes x 2 y Rodrigo Lencina) vs Moreno 1 (Nahuel Bett), Sp. Santa Clara 3 (Joaquín Bocco, Uriel Zanabria y Federico Parola) vs Dep. Ramona 1 (Nazareno Acosta).Independiente Ataliva 2 (Thiago Yoffei y Mateo Ponzetti) vs Florida de Clucellas 0, Arg. Humberto 2 (Leonel Peralta y Gianfranco Grande) vs Bochazo 0.La Hidráulica 3 (Brian Martínez, Facundo Baudi y Mateo López) vs Moreno 1 (Tomás Vallone), Sp. Santa Clara 0 vs Dep. Ramona 0.Independiente Ataliva 0 vs Florida de Clucellas 1 (Mauricio Fracchia), Arg. Humberto 1 (Joaquín Trutali) vs Bochazo 1 (Agustín Ocampo).La Hidráulica 0 vs Moreno 3 (Octavio Gadler x 2 e Ignacio Albicocco), Sp. Santa Clara 0 vs Dep. Ramona 2 (Juan Cruz Masuero y Máximo Balbo).Bochazo vs Florida de Clucellas, Argentino de Humberto vs Independiente Ataliva.Deportivo Ramona vs Moreno de Lehmann, Sp. Santa Clara vs La Hidráulica.Zenón Pereyra 0 vs Arg. Vila 0, Atlético (MJ) 0 vs Tiro Federal 2 (Joel Sánchez y Alexander Fernández).Dep. Bella Italia 2 (Gaspar Fassi y Facundo Álvares) vs Dep. Josefina 0, Dep. Aldao 3 (Juan Páez x 3) vs Talleres (MJ) 0.Zenón Pereyra 5 (Santiago Mendoza x 2, Claudio López, Emilio Gino y Agustín Iturbe) vs Arg. Vila 0, Atlético (MJ) 0 vs Tiro Federal 0.Dep. Bella Italia 4 (Lucas Díaz, Juan Galarza, Tiago Corzo y Bruno Lampert) vs Dep. Josefina 0, Dep. Aldao 2 (Edgar Retamar x 2) vs Talleres (MJ) 0.Zenón Pereyra 2 (Alejandro Gino x 2) vs Arg. Vila 1 (Denis Mercic), Atlético (MJ) 3 (Ignacio Vidal x 2 y Damiano Jaime) vs Tiro Federal 0.Dep. Bella Italia 3 (Ian Walter Mansilla, Ignacio Tapia y Francisco Dominino) vs Dep. Josefina 0, Dep. Aldao 7 (Nicolás Leguizamón x 5, Lautaro Tinivella y Brian Giménez) vs Talleres (MJ) 0.Zenón Pereyra 0 vs Arg. Vila 0, Atlético (MJ) 2 (Marcos Schemberger y Dylan Lazzaroni) vs Tiro Federal 1 (Alexis Graff).Dep. Bella Italia 4 (Agustín Alvarez x 2 y Jeremías Barale x 2) vs Dep. Josefina 1 (Lautaro Casado), Dep. Aldao 5 (Mateo Ferreira, Juan Laurand, Thiago Michelod, Gabriel Guglielmone x 2) vs Talleres (MJ) 0.Tiro Federal vs Argentino Vila, Atlético María Juana vs Zenón Pereyra.Talleres María Juana vs Deportivo Josefina, Deportivo Aldao vs Dep. Bella Italia.Dep. Tacural 0 vs Atl. Esmeralda 0, San Martín 1 (Benjamín Callebant) vs Libertad E.C. 0A Atl. Esmeralda y Libertad E.C. les dieron los puntos ya que Dep. Tacural y San Martín, respectivamente, no presentaron la divisional.Dep. Tacural 0 vs Atl. Esmeralda 1 (Ignacio Molina), A San Martín le dieron lo puntos ya que Libertad E.C. no presentó la divisional.San Martín 2 (Sebastian Pistoni y Bruno Fleitas) vs Libertad E.C. 1 (Gastón Muñoz). A Dep. Tacural le dieron los puntos ya que Atl. Esmeralda no presentó la divisional.Libertad Estación Clucellas vs Deportivo Tacural, Atlético Esmeralda vs Sportivo Roca. Libre: San Martín de Angélica.