Tradicional caminata por la Paz de la Escuela Mahtma Gandhi

En el marco del mes aniversario de su creación, la Escuela de Educación Secundaria Orientada N°505 "Mahatma Gandhi" llevó a cabo su tradicional "Caminata por la Paz", actividad que se viene realizando desde el año 2015. El objetivo es concientizar sobre la paz y la no violencia, abrir el futuro a las nuevas generaciones y promover acciones a favor de los derechos humanos.Su directora, Roxana Herrera, expresó: "Hoy salimos a pedir por la paz, el proyecto institucional surge porque años atrás teníamos algunas problemáticas relacionadas con la violencia y decidimos abordarla con diferentes iniciativas. Esta es una de ellas, que se inició en el 2015, y participan todas las divisiones de primer a quinto año".Presente en el lugar, el jefe de Gabinete Marcos Corach, indicó: "Es muy importante que las nuevas generaciones estén convencidas de estos valores y la escuela es un lugar ideal para eso. Me pone muy contento porque conozco como vienen trabajando y su proyecto va mucho más allá de la caminata. Hacia adentro mantienen diferentes actividades que se realizan durante todo el año en distintas materias con la intención de ver al otro como un hermano, como un par, es realmente un ejemplo".Por su parte, la secretaria de Educación del Municipio, Mariana Andereggen, comentó: "Esta caminata es una manera de visibilizar el trabajo de inclusión muy fuerte que vienen haciendo desde la escuela con el proyecto de la "no violencia". Salen del barrio 17 de Octubre y llegan hasta la Plaza central donde las autoridades nos sumamos para unirnos a esta causa tan noble".En el trayecto, la comunidad educativa fue recibida por diferentes instituciones como las escuelas Pablo Pizzurno, Bernardino Rivadavia y Bartolomé Mitre, el Centro de Educación Física N°19, el Instituto Superior del Profesorado N° 2, la Escuela Municipal de Música y el Jardín Alfredo Williner.