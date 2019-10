La Provincia avanza para tener su agente financiero

Los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías; y de Economía, Gonzalo Saglione, encabezaron este jueves en la ciudad de Santa Fe, el acto de apertura de la oferta económica, en el marco de la licitación pública Nº 23/19 para la contratación de una entidad bancaria que actúe como agente financiero y caja obligada de la provincia.

En el acto se llevó a cabo en el salón Auditorio de Casa de Gobierno, la única oferta presentada correspondió a la firma Nuevo Banco de Santa Fe S.A., que se había presentado a la licitación concretada en mayo pasado con un depósito de garantía de $ 13.981.050,18.

Saglione explicó que “el pliego está estructurado de forma tal que la oferta económica consiste en el porcentaje de la masa salarial que ofrece como canon el banco para ejercer su rol de agente financiero y caja obligada. El pliego establecía un porcentaje del 3,5% de la masa salarial y el banco ofrece 3,6% para los primeros tres años de contrato y 4,1% para los últimos dos años".

Al respecto, agregó que "que cuando se aplica ese porcentaje sobre el monto de la masa salarial actual significa un incremento de lo que viene pagando como canon resultante del contrato vigente, que es el viejo contrato prorrogado, y a su vez genera un mecanismo de actualización automático atado a la masa salarial: en la medida que se incremente la masa salarial que el gobierno paga a sus trabajadores, automáticamente también recibe un incremento en el canon que el banco paga por ser su agente financiero". Respecto de esto, el ministro graficó que "a valores de masa salarial actual, estamos hablando de $ 320.000.000 anuales, monto que se irá actualizando con el incremento de los salarios".

Asimismo, Saglione recordó que "la oferta técnica supone evaluar la capacidad jurídica, económica y financiera del oferente, en este caso el Nuevo Banco de Santa Fe, y a su vez de la propuesta que hizo en materia de política crediticia y plan de inversiones. En el pliego se exige la habilitación de sucursales en localidades de la provincia donde no opera, es decir, el banco tiene que garantizar en su oferta técnica que en un período de tiempo abrirá nuevas sucursales e instalará cajeros automáticos en localidades que no lo tengan".

Por otro lado, "el banco también cotiza la posibilidad de que el gobierno de la provincia designe un director como parte de la entidad bancaria, a los fines de conocer desde adentro del propio agente financiero cuál es la realidad de sus números y como puede, a través de su política crediticia, favorecer el desarrollo de la provincia", agregó. En ese sentido, mencionó que el puntaje que le asignó la comisión evaluadora a la oferta técnica es de 84,5 puntos sobre 100 posibles.



ADJUDICACIÓN

En cuanto al proceso de adjudicación, el ministro de Economía sostuvo que "dependerá del análisis del sobre que acabamos de abrir, porque no solo se mira el canon ofrecido, sino también la consistencia económica-financiera de la propuesta presentada".

Por otro lado, reconoció que como el contrato "va a regir fundamentalmente durante la próxima gestión de gobierno, esto será conversado con el gobernador electo (Omar Perotti) y la comisión de transición designada a tal efecto. Lo que sí se acordó es que sigamos adelante con el proceso para cuantificar la oferta económica y evaluar la conveniencia de continuar con el contrato vigente o avanzar con la adjudicación del nuevo contrato".

En este sentido, explicó que "de acuerdo a los cronogramas establecidos, entre la apertura del sobre N°2 y la instancia de adjudicación pueden mediar entre 15 y 20 días, pero esto dependerá de la evaluación que se haga de la oferta económica, que ésta cumpla con todos los requisitos exigidos en el pliego y, obviamente, la conformidad de parte del equipo designado por el gobernador electo para la transición".