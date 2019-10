Mi primera licencia de conducir beneficiará a más rafaelinos

Por unanimidad y en un recinto repleto hoy se aprobó el proyecto presentado por la concejal Evangelina Garrappa para que más ciudadanos sean beneficiados por el programa de Mi primera Licencia de Conducir.

Lo que se propone con la ordenanza aprobada ayer es poder ampliar este programa que hoy está dirigido a jóvenes de 18 a 20 años para poder incluir a ciudadanos que superen ese rango de edad y estén cursando en la escuela primaria para jóvenes y adultos N° 21, que lleva adelante un proyecto que se llama “ciudadanos incluidos”, una propuesta que participó de la Feria de Ciencia nacional.

La licencia de conducir se le otorga a personas que sepan leer y escribir, por eso la importancia de ampliar derechos para estos ciudadanos que con esfuerzo están intentando terminar sus estudios y hasta en muchas ocasiones no cumplían los requisitos para obtener la licencia de conducir.

“Nosotros venimos acompañando un proyecto que tenía esta escuela para que sus alumnos puedan obtener su primera licencia de conducir y ellos hacen ese esfuerzo al estudiar para poder convertirse en ciudadanos plenos. Todo sirve y ayuda para que puedan obtener un mejor trabajo y lo que hicimos es poder visibilizar estos logros, invitarlos a que estén en el recinto y darles este beneficio”, señaló Garrappa, autora de la ordenanza.

A su vez el secretario de gobierno Eduardo López presenció la sesión y muy emocionado expresó, “este es un reconocimiento a la tarea de ellos, a lo que vienen haciendo desde hace dos años y que nosotros acompañamos desde el primer momento y hoy se da respuesta a una demanda bidireccional. Por un lado lo que les ocurre a todas las personas que hoy tienen la dificultad de no saber leer y escribir y necesitan su primera licencia y a su vez este empeño de estos ciudadanos para lograrlo, por eso la bonificación del estado en lo que hace a los costos administrativos”.

Por su parte la directora de la institución educativa, Eugenia Martínez festejó con docentes y alumnos la aprobación de la norma y dijo “siento un orgullo por todos los que formamos parte de esta escuela y agradecida a la vida que me puso en este lugar y agradecida a las docentes que vienen trabajando desde el año pasado en el proyecto. Hemos crecido como institución que es lo más importante, y que la ciudad nos vea participar, incluyendo a todas estas personas que no tienen su escolaridad primaria terminada y que día a día hacen un esfuerzo enorme para poder asistir y poder crecer, hoy la verdad es que me emociona mucho este logro”.

Carolina es una de las alumnas que concurre a la Escuela N° 21 y estuvo en la sala de sesiones: “yo ya tengo mi licencia, la hice el año pasado. Conducía sin carné porque no sabía ni leer ni escribir. Ahora ya aprendí, así que ahora tengo mi carné gracias a mi maestra Laura y a las demás docentes, directoras y compañeros que me ayudaron mucho. Me costó pero lo logré. Me siento bien y tranquila porque puedo manejar en condiciones”.

Otras de al alumnas, Ofelia, manifestó entre lágrimas: “yo hace seis años que voy a la escuela, me cuesta mucho porque nunca fui de chica, nací en el norte. Voy a llegar a mi meta para rendir el carné”.



LOS CRUCES QUE

NUNCA FALTAN

Uno de los primero proyectos que se trataron en la sesión de este jueves, tuvo que ver con una declaración impulsada por el Bloque justicialista, rechazando el DNU 669/2019 firmado por el Presidente Mauricio Macri, donde se recortan las indemnizaciones por accidentes laborales.

Se hizo un pedido para abrir comisión y poder desarrollar el debate libre y es en esa instancia, donde comenzaron los cruces entre Jorge Muriel y Hugo Menossi primero y después con las intervenciones de Garrappa, Marta Pascual y el mismo presidente Raúl “Lalo” Bonino.

“El proyecto tienen algunas cuestiones en que se equivocaron en la redacción y ya anticipo que lo voy a rechazar este proyecto y voy a dar mis fundamentos. Primero no estoy de acuerdo en la información que usó Muriel y no estoy defendiendo a las ART. Lo que uno dice y lo que entiendo pretende el Presidente es salvaguardar el sistema, las ART obviamente representan a una empresa que quiere ganar dinero y sino se van a otro lado…”, dijo Menossi. Y agregó: “Acá no escuché decir a nadie del bloque del PJ sobre los DNU de Kirchner, Duhalde, De la Rúa o Cristina”.

Muriel por su parte dijo: “trabajamos sobre el efecto y nunca sobre la causa, esto que bajó la litigiosidad en las provincias que adhirieron a la ley de ART es bastante cuestionable porque lo que sí bajó es el trabajo. Tenemos clarito lo que sucedió en el Aeropuerto de Ezeiza con el andamio que se desprendió donde lo que no había era protección para los trabajadores…” y siguió, “en varias ocasiones repito esta frase pero sin lugar a dudas viene bien “la única verdad es la realidad y claramente este es un posicionamiento político ya que reitero que no estoy en contra de las ART pero sin lugar a dudas tuvieron una rentabilidad exorbitante con la timba financiera de este gobierno.

Finalmente el proyecto contó con los votos necesarios para lograr ser aprobado.