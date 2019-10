El PJ celebró el Día de la Lealtad con un acto emotivo

Nuestra ciudad también celebró el Día de la Lealtad al igual que en el resto del país. Con un emotivo acto, recordando las gestas del pasado, el Partido Justicialista se convocó en la sede Bv Lehmann para rendir homenajes a las figuras de aquella época.Cada 17 de octubre, el peronismo dedica la jornada a conmemorar lo sucedido ese día pero de 1945, cuando miles de obreros y manifestantes reclamaron la liberación de Juan Domingo Perón, encarcelado entonces en la isla Martín García.Después de esa demostración de fuerza, el gobierno militar de entonces, conducido por Edelmiro Farrell, llamó a elecciones para 1946 y ganó la fórmula Perón-Quijano. Entre 1946 y 1954 la fecha fue feriado nacional.Los concejales del PJ estuvieron presentes en la tarde de ayer, como así también los funcionarios del Municipio y ex dirigentes que alguna vez tuvieron un cargo dentro de la política pública. El último en sumarse fue el Intendente de la ciudad, que con una apretada agenda se hizo un rato para pasar a saludar a las autoridades locales y público en general que se hizo presente. Luis Castellano estuvo compartiendo espacio con vecinos de la ciudad, que no dudaron en acercarse a saludarlo y a dejarle una frase de la historia del peronismo. Uno de los grandes ausentes fue el Senador Departamental, Alcides Calvo, que estuvo en la sesión del Senado, en la ciudad de Santa Fe.El evento estuvo organizado por la Juventud Peronista.Rubén "Pocho" Bossana es un histórico referente del peronismo en nuestra ciudad. Rubén hace años que es el coordinador de la dirección penal juvenil de nuestra ciudad y en el año 2017 se presentó a elecciones a para concejal con la lista "Mística y Dignidad Peronista-Rafaela", lista que él mismo encabezó proponiendo ser "la voz de los trabajadores".Y al cumplirse un año más de la conmemoración de la gesta histórica del 17 de Octubre de 1945, el dirigente dialogó con La Mañana de ADN sobre aquella gesta: "este 17 de Octubre, en especial, con las circunstancias que atraviesa el país, por todo lo que nos ha sucedido, es importantísimo. Para nosotros, los militantes, es muy especial, muy significativo, porque estamos a un paso de lograr una nueva victoria a través de las urnas, como siempre lo hizo el peronismo", expresó en primera instancia.En tanto, habló de parámetros dentro del peronismo y dijo que "siempre fue y es un movimiento amplio, policlasista y hay muchas controversias. La gente me pregunta en qué peronismo estoy, si soy de derecha, de izquierda, si soy kirchnerista... Y yo respondo siempre lo mismo, con lo que lo que nos ha enseñado el General Perón: el peronismo no es ni de izquierda ni de derecha. Somos peronistas y no existe de un lado o del otro. Por ahí algunos compañeros, en la amplitud que tiene el movimiento crean o caminen por izquierda o derecha, es otra cuestión. Néstor Kirchner lo definía siempre: nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Nosotros somos peronistas", dijo Bossana.Además expresó que "estamos tan lejos de uno como de del otro imperio. Por eso a veces cuesta tanto entender al peronismo", destacó.En un repaso amplio de la historia que tiene este partido en nuestro país, Bossana expresó que "nosotros no somos tan cerrados para no reconocer errores. Pero como hacemos nuestras autocríticas, tratamos por todos los medios de ir transformando muchas cuestiones que el centro del poder nos ha impuesto. Ahora nos achacan que somos populistas. Y no lo somos. Al contrario, somos movimientos populares y en esos movimientos hay de todo. Y no es una justificación", finalizó el histórico dirigente.