Comerciantes locales son optimistas con las ventas por el Día de la Madre

Salir a comprarle el regalo a mamá es especial. Existe un plus que va de la mano con lo que significa nuestra madre. La cosa no está fácil, hay incertidumbre y malestar en los argentinos. Pero pareciera ser, aún con las elecciones a la vuelta de la esquina, que por un rato nos abstraemos y buscamos sacarle una sonrisa a "la vieja".

Así lo entienden también los comerciantes locales que ayer, después de dos magros días intervenidos por la lluvia, empezaron a ver como los rafaelinos se recorrieron el Bv. Santa Fe para encontrar ese obsequio, simbólico, para dale a mamá el domingo.

El clima ayudó, como lo comentábamos, y provocó que la gente saliera a la calle a aprovechar ese rayito se sol que se filtró, por momentos, entre nube y nube.



PROMOCIONES

Esa es la palabra que comenzamos a ver en las vidrieras del centro de la ciudad. Los famosos descuentos que ayudan al bolsillo en estas épocas y que busca realzar las ventas tanto hoy como mañana. "Siempre los movimientos más importantes empiezan los jueves, días antes del domingo. Igualmente esperan los comercios vender mañana y pasado (por hoy y mañana, respectivamente), por lo que están un poco más entusiasmados que al principio de la semana", le dijo a LA OPINION la presidenta de Paseo del Centro, Florencia Muriel.

Por otro lado, juegan un papel muy importante los bancos, que lanzan todo tipo de atajos financieros para que podamos usar la tarjeta y obtener un descuento.

"El día de la madre es especial y siempre se espera un poco más que en otras fechas puntuales. Siempre la segunda parte del año es más auspiciosa que la primera", dijo la dirigente.



INDICIOS

Según un informe nacional, casi el 40% de los argentinos tiene previsto gastar hasta $1000 en el regalo para el Día de la Madre, de acuerdo a un informe de la consultora Focus Market, a donde se consigna que más de un 30% de los encuestados estima un desembolso de hasta $ 3.000.

En relación a los rubros, el más elegido es Indumentaria, con el 24%, seguido por Calzados con el 13% y Experiencias (cena, spa o espectáculos) con el 12%. Los regalos, asimismo, serán adquiridos en centros comerciales de barrio o shopping, en el 40% de cada caso.

Las madres desearían elegir el regalo o tomarse unas vacaciones solas, en el 26% de los casos, aunque no se atreven a pedirlo. En términos de celebración, la opción más elegida es “comer en casa” con el 52% de los casos.

En el informe, se detalla que el mercado ofrece de hasta el 40% para la compras de ese día, y que continúan vigentes los planes Ahora 3, 6, 12 y 18.