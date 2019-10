Las multas viales serán más baratas en Santa Fe

En la Sesión Ordinaria N° 11 del Período N° 137 que presidió ayer por la tarde el vicegobernador de la Provincia, Carlos Fascendini, la Cámara de Senadores dio sanción definitiva a un proyecto impulsado por el senador Lisandro Enrico, por el cual se modifican los artículos 26, 81, 102 y 142 de la Ley 13.169 - Código de Faltas de Tránsito de la Provincia además de derogar el art. 82 e incorporar el art. 127 bis. También, este proyecto modifica el artículo 2 de la Ley 13.133 - Ley de Tránsito. Con estas modificaciones y derogaciones, el costo de las multas viales se reduce a la mitad. Además, no se podrá impedir la transacción de un automotor por multas que adeude el titular del vehículo, según informaron desde el Senado.El valor de la multa se determina en unidades fijas denominadas (U.F.), que equivalen al menor precio de venta al público de un litro de nafta súper. A partir de los sucesivos incrementos que registró el precio del combustible -como todo en el país-, el valor de las multas aumentó sustancialmente al pasar de $ 6.200 vigente en marzo del año pasado a $17.400 en agosto de 2019.Enrico se mostró "de acuerdo con que el control a través de los radares y las multas es una forma de dar seguridad y disuadir al infractor". En este sentido, expresó que "cuando vamos en exceso de velocidad y nos hacen una multa tenemos que pagarla, lo que no estamos de acuerdo es con los montos de estas multas, porque se calculan las multas en función de unidades que son el equivalente al precio del litro de nafta". En diálogo con Aire de Santa Fe, el legislador precisó, respecto de los alcances de la ley, que "rige de acá para adelante en todas las multas que se infraccionen, pero a su vez también se aplica a todas las multas hechas que no estén pagas aún".Asimismo, Enrico planteó que "hoy en día la ley establece que si uno va en exceso de velocidad y un radar lo capta la multa que tiene que pagar va de $15.000 a $200.000 pero con la ley establecemos una gradualidad, donde la primera infracción tiene solamente un costo de $2.900 si va hasta 10 km por hora por encima del límite máximo permitido; de 10 km a 20 km tiene otra graduación, y en más de 20 km tiene 300 unidades fiscales que implica unos $80.500 pesos, el cual es el precio máximo que se puede cobrar".