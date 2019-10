Encuentro de Escuelitas se desarrolló en Juventud

FOTO FED. SANTA FE DE BOCHAS EQUIPO GANADOR./ El representativo Sub 15 de Juventud.

La Escuelita del club Juventud de Rafaela realizó el fin de semana su segundo encuentro de Escuelitas de Bochas, con la presencia de delegaciones de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero. Se jugó en las tres categorías: sub 9 (mosquito), sub 12 y sub 15 con la modalidad de Tercetos, con buena performance de los chicos rafaelinos.La clasificación final fue la siguiente:, campeón: Escuelita de Hersilia (Thiago Nievas, Lucio Villalba, Ali Vásquez, Alain Vásquez).. Tercer puesto: Escuelita de Seeber (Santiago Chaparro, Ana Belén Chaparro, Tomás Valdez, Ian Perez). Cuarto puesto: Escuelita de Colonia Rosa (Gian Traverza, Agustín Paganini, Franco Kalbermatten).campeón: Escuelita G.M.Selva (Felipe Vera, Marco Flores, Nicolás Bedu). Subcampeón: Escuelita de Colonia Rosa (Mariano Paganini, Dylan González, Agustín López). Tercer puesto: Escuelita 25 de Mayo de Ceres (Joaquín Pinedo, Agustín Lombardo, Martín Rodríguez). Cuarto puesto: Escuelita de Hersilia (Uriel Carabajal, Paulina Cejas, Alejandro Vivas, Franco Ricartte.).Subcampeón: Escuelita Municipal de Porteña (Inacio Utrera, Marcos Pérez, Agustín Lander). Tercer puesto: Escuelita 25 de Mayo de Ceres (Luciano Bustamante, Pedro Bustamante, Matías Bustamante, Carlos López). Cuarto puesto : Escuelita 25 de Mayo de Ceres (Juan Carlos Montenegro. Valentina Rivelli, Agustín Acuña).Cabe destacar la muy buena organización del torneo, entregándose un presente a cada participante del Encuentro y a su vez agasajando a cada niña que participó del mismo con obsequio aparte para ellas.