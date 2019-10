Panorama Político

CANDIDATOS

A DIPUTADOS

En una semana la campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 27 de octubre será historia, al menos en los medios de comunicación tradicionales y en la vía pública, ya que no habrá más caravanas ni marchas donde "Sí se puede". En las redes sociales es otro cantar y no hay ley que valga (es imposible escapar a las garras de la publicidad de las fórmulas argentinas, se repasa las redes sociales y encontramos a Mauricio, Alberto, Cristina y más... se ingresa a un diario de Rafaela y están, a uno de Rosario y están, a uno de Buenos Aires y otra vez, a uno de España y vemos a Mauri y Federico Angelini juntos, imposible permanecer al margen).

Pero antes de la última semana de campaña, los candidatos que encabezan las listas que disputan las diez bancas que están en juego en la Cámara de Diputados de la Nación eligieron Rafaela en sus itinerarios. El miércoles fue el socialista Enrique Estévez, hijo del histórico dirigente Guillermo Estévez Boero, quien recorrió la ciudad para charlar con vecinos, reunirse con dirigentes de su sector y dar entrevistas, entre ellas a LA OPINION.

Estévez cumplió esta agenda de campaña junto a la simpática sunchalense Marilina Grande, quien tiene un espacio en la lista pero difícilmente acceda a un escaño en el Congreso. No podía faltar el diputado provincial, Omar Martínez, como referente territorial aunque nadie tiene certezas sobre lo que hará una vez que finalice su mandato, el próximo 10 de diciembre -de mínima, vuelve al cargo de director de una escuela secundaria de Humberto-.

En sus declaraciones a este Diario, Estévez habló con sentido común. No prometió "sangre, sudor y lágrimas" pero sí compromiso, trabajo, presentación de proyectos y tratar de articular agenda con municipios, comunas, instituciones y legisladores provinciales entre otras consignas.

En tanto, hoy será el turno del candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, quien ayer estuvo con Macri en Reconquista y hoy estará con Hugo Menossi en Rafaela. También llegará a modo de despedida de la campaña para luego abocarse a Santa Fe y Rosario hasta el jueves que viene. En esta ciudad, al fin y al cabo, debe venir a defender muchísimos votos toda vez que la boleta en la que tiene estampado su nombre dominó con amplitud las urnas en las primarias de agosto. Aquí Macri ganó sobre Alberto Fernández por 20 puntos de diferencia...

En tanto, mañana llegará a la Perla del Oeste el candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, Marcos Cleri. Bien temprano, a las 9:00 en el campamento del sindicato de los municipales de Lavalle y Brasil, firmará el "Acta Compromiso de nuestrxs Candidatxs a Diputadxs Nacionales" para el departamento Castellanos. El documento se denomina "Construyendo la agenda en común" y estarán presentes el senador provincial, Alcides Calvo y el intendente, Luis Castellano, entre tantos otros. ¿El gobernador electo, Omar Perotti? Nadie asegura que participe de esta actividad en la que se busca que Cleri sea el máximo protagonista.

Por tanto, Estévez, Angelini y Cleri se disputan voto a voto para quedarse con las diez bancas. Cleri fue el que mejor parado quedó el 11 de agosto. Y buscará al menos conservar las diferencias.



LA MARCHA

DEL MILLON

Rafaela está a punto de celebrar un nuevo aniversario como ciudad: el 24 de octubre soplará 138 velitas. Desde este fin de semana comienza la tradicional agenda Celebremos que comprende actividades durante varios días. Una de las más significativas será la Fiesta de las Culturas que se llevará a cabo este sábado en la Plaza 25 de Mayo. Si bien en otros tiempos está conmemoración estaba ligada al Día de la Raza y se concretaba bajo el nombre de la Fiesta de las Colectividades, con el cambio del día del feriado por el Día del Respeto de la Diversidad Cultural se fue retrasando en el mes de octubre para quedar más cerca de las actividades que se organizan por el cumpleaños de la ciudad.

La cuestión es que en esta oportunidad, la Fiesta de las Culturas coincide en tiempo y espacio con el capítulo Rafaela de la Marcha del Millón, una convocatoria a nivel nacional en apoyo de Macri impulsada por la militancia de Juntos por el Cambio. Como no podía ser de otra manera, el Obelisco porteño será el epicentro de la movilización aunque también tendrá su réplica internacional, ya que también comenzaron a organizarse manifestaciones en las principales ciudades del mundo, en apoyo a la fórmula compuesta por el presidente Macri y el senador peronista Miguel Angel Pichetto. Los organizadores, un grupo de dirigentes y militantes que impulsan la reelección de Macri, decidieron redoblar la apuesta coordinando marchas en ciudades como Adelaide, en Australia; o Toronto, en Canadá, además de Madrid, París, Roma, Río de Janeiro, Montevideo y Miami.

Y "Si se puede" también habrá manifestaciones frente al Consulado Argentino en Barcelona, ciudad que está convulsionada con violentas marchas que enfrentan a independentistas enojados con la condena a prisión de sus líderes y grupos de derecha.



VOLVIO FER MURIEL

El actual coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel, que fue candidato a intendente por Rafaela Puede Más, recobró protagonismo esta semana con un durísimo documento crítico contra la gestión de Luis Castellano. La firma corresponde al espacio político que de esta manera da pistas de que se mantendrá en actividad y que no fue un armado solo para una elección puntual. Cuestionó la falta de acción en materia de control de lavacoches, de dejar caer el servicio de minibuses o la seguridad. También reclama al intendente que presente un nuevo gabinete pero más chico con menor gasto político.

Desde el PJ no hubo respuestas, pero acusaron recibo. El documento de Muriel cortó tanta dulzura del peronismo rafaelino que todavía celebra llegada de Omar Perotti a la Casa Gris y gasta a cuenta por el inminente desembarco de Alberto Fernández a la Casa Rosada.



LAVAGNA CON

LIFSCHITZ

La primera noche del 55 Coloquio de IDEA reunió a dirigentes políticos, legisladores y empresarios en Mar del Plata, donde entre los principales temas de conversación estuvieron el nuevo índice de inflación y el faltazo a último momento del presidente Mauricio Macri.

El equipo de Consenso Federal llegó casi completo a la ciudad balnearia, ya que junto al candidato presidencial Roberto Lavagna -que expuso ayer al mediodía-, arribó su compañero de fórmula y gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.

También los acompañó su socio del Partido Socialista y mandatario de Santa Fe hasta el 10 de diciembre, Miguel Lifschitz, y el diputado nacional Marco Lavagna.