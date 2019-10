Fuerte caída de Marixa Balli

Marisa Laura Caballi, más conocida como Marixa Balli, sufrió un accidente mientras se encontraba trabajando en su local de indumentaria en el Centro Comercial Avellaneda, en Flores. Según pudo saber Teleshow, la vedette cayó de unos cuatro metros de altura, y debió ser trasladada de urgencia al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, con politraumatismos varios.

El accidente ocurrió en las primeras horas de la tarde del pasado miércoles. Después de realizarle estudios y de diagnosticarle “policontusiones y traumatismo de pelvis”, Balli fue derivada a una clínica privada. Más tarde recibió el alta médica. Y ya se encuentra en su domicilio personal.

En diálogo con Teleshow, la vedette relató que estaba trabajando en el depósito de su local, se resbaló y cayó al suelo. “Fueron cuatro metros de caída libre al piso, que es de cerámica”, detalló y agregó que se encuentra “muy dolorida”. El miércoles por la noche recibió el alta, pero este jueves los médicos la llamaron para informarle que se acerque nuevamente a la Clínica Bazterrica -a donde fue trasladada luego de la primera atención en el Hospital Álvarez- ya que “habían encontrado otras cosas en la tomografía”.

Los estudios arrojaron que sufrió fractura del sacro. “Caí de espaldas”, continuó sobre el accidente y detalló que deberá permanecer en reposo y hacer tratamientos para recuperarse. “Me asusté mucho, pero ahora estoy bien”, concluyó Marixa.

Por estas horas, la actriz también transita un dolor irreparable por el primer aniversario de la muerte de su hermano que falleció el 13 de octubre de 2018 víctima de un accidente de tránsito. Luis Alberto Caballi tenía 60 años y fue atropellado por una moto al cruzar la intersección de las avenidas Corrientes y Ángel Gallardo.

Desde entonces, la actriz tomó distancia de los medios y se dedicó al cuidado de su madre y a pedir justicia por su hermano. “Voy a cumplir casi un año de un silencio absoluto, necesito recuperarme y estar óptima para hablar. Es muy duro, muy difícil, hay un antes y un después, un dolor muy profundo”, había dicho la actriz en septiembre pasado.

“Fueron momentos muy duros, en el momento que me siente a hablar quiero hacerlo con propiedad porque tengo calentura y bronca”, continuó Balli y describió que el episodio “fue la destrucción de una familia”.

Además, dijo que “hay un antes y un después de esta situación” y aunque no dio detalles de causa, sostuvo que trata de sobrellevar la situación “de la mejor manera, porque tengo una madre para acompañar”, y sostuvo que se siente “una hermana del dolor”.

“Necesitaba estar fuera de la televisión. Mi mejor terapeuta soy yo, me autoanalizo y trato de conducirme de la mejor manera y respetar a los medios. Si me hubiese acelerado de calentura en sentarme en un programa, me hubiera desbocado, hubiera sido muy dura con quien yo considero que es el asesino de mi hermano. Que se prepare para cuando me siente en un programa de televisión. Tengo todo acumulado, tengo un odio que llega al infinito, en el momento que llegue voy a hablar con la coherencia que tengo. Es un momento muy duro y muy difícil”, agregó la actriz en una de las pocas entrevistas que brindó desde la muerte de su hermano.