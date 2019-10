Se vienen los primeros duelos de cuartos de final

Inglaterra se prepara para lo que será el partido ante Australia, por el partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial. El mismo será el próximo sábado en el Oita Stadium, a las 4.15 hora de nuestro país. Eddie Jones confirmó el equipo para el encuentro ante los Wallabies.El entrenador realizará tres modificaciones en relación a lo que fue el triunfo ante Los Pumas. Mako Vunipola ingresará en lugar de Joe Marler, Courtney Lawes reemplazará a George Kruis y por último, Herny Slade entrará por Manu Tuilagi.Formación de Inglaterra: 1- Mako Vunipola, 2- Jamie George, 3- Kyle Sinckler, 4- Maro Itoje, 5- Courtney Lawes, 6- Tom Curry, 7- Sam Underhill, 8- Billy Vunipola, 9- Ben Youngs, 10- Owen Farrell (capitán), 11- Jonny May, 12- Manu Tuilagi, 13- Henry Slade, 14- Anthony Watson, 15- Elliot Daly.Suplentes: 16- Luke Cowan-Dickie, 17- Joe Marler, 18- Dan Cole, 19- George Kruis, 20- Lewis Ludlam, 21- Willi Heinz, 22- George Ford, 23- Jonathan Joseph.En tanto, el entrenador de Australia, Michael Cheika, nombró el equipo para enfrentar a Inglaterra. Hay cinco cambios respecto del 15 que venció a Uruguay 45-10 en su último partido de la fase de grupos. Allan Ala'alatoa, Michael Hooper, Will Genia, Christian Lealifano y Reece Hodge regresan a la formación.La misma es la siguiente: 1. Scott Sio 2. Tolu Latu 3. Allan Alaalatoa 4. Izack Rodda 5. Rory Arnold 6. David Pocock 7. Michael Hooper (capitán) 8. Isi Naisarani 9. Will Genia 10. Christian Lealiifano 11. Marika Koroibete 12. Samu Kerevi 13. Jordan Petaia 14. Reece Hodge 15. Kurtley Beale.Suplentes: 16. Jordan Uelese 17. James Slipper 18. Taniela Tupou 19. Adam Coleman 20. Lukhan Salakaia-Loto 21. Nicholas White 22. Matt To'omua 23. James O'Connor.NUEVA ZELANDA E IRLANDASteve Hansen confirmó el equipo para lo que será el partido que Nueva Zelanda deberá afrontar ante Irlanda el próximo sábado en el Tokyo Stadium, por los cuartos de final del Mundial, a las 7.15 de Argentina.El 15 será con: 1- Joe Moody, 2- Codie Taylor, 3- Nepo Laulala, 4- Brodie Retallick, 5- Samuel Whitelock, 6- Ardie Savea, 7- Sam Cane, 8- Kieran Read (capitán), 9- Aaron Smith, 10- Richie Mo'unga, 11- George Bridge, 12- Anton Lienert-Brown, 13- Jack Goodhue, 14- Sevu Reece, 15- Beauden Barrett.Suplentes: 16- Dane Coles, 17- Ofa Tuungafasi, 18- Angus Ta'avao, 19- Scott Barrett, 20- Matt Todd, 21- TJ Perenara, 22- Sonny Bill Williams, 23- Jordie Barrett.Irlanda aún no había definido la formación, pero a la baja de Bundee Aki, quien fue sancionado por tres fechas de suspensión por el violento tackle que realizó ante Samoa, se agregó la pérdida de un nuevo jugador para el partido ante los All Blacks. El mismo es Sean Cronin, a quien le volvió a aparecer una molestia que ya tenía en el cuello y por lo tanto fue desafectado del plantel. El hooker tendrá para varias semanas de recuperación y Rob Herring se sumó al equipo en su lugar.RIVALES DE ARGENTINA EN EL SEVENLa capital de los Emiratos Árabes Unidos será sede del inicio del Circuito Mundial de Seven, el fin de semana del 5 al 7 de diciembre y que contará nuevamente con la presencia del equipo dirigido por Santiago Gómez Cora. Hace algunos días World Rugby dio a conocer el fixture oficial y Los Pumas 7s arrancarán en Dubai de esta manera: vs. Francia, viernes 6 de diciembre a la 1:40 (hora argentina); vs. Fiji, viernes 6 de diciembre a las 22:04 (hora argentina) y vs. Japón sábado 7 de diciembre a la 1:40 (hora argentina).Son muchos los objetivos para esta temporada, uno de ellos será ganar una etapa por primera vez luego de 11 años (2009). En aquella ocasión, fue en San Diego, Estados Unidos, cuando los dirigidos por Duncan Forrester vencieron en la final a Inglaterra 19-14.