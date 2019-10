Atlético tendría minutos de fútbol este viernes

Se viene el fin de semana y el partido del domingo en Tucumán. Atlético visitará a San Martín ese día desde las 17, con el arbitraje de Adrián Franklin, intentando prolongar su mini-racha positiva con 7 puntos de los últimos 9 obtenidos. El encuentro corresponderá a la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional.El mal clima que todavía imperaba hasta ayer a la mañana en nuestra zona determinó que el cuerpo técnico no decidiera profundizar en aspectos tácticos y futbolísticos, además para no afectar las canchas del predio del autódromo. Pero el ensayo seguramente se dará este viernes, dado que será el último entrenamiento en Rafaela, ya que la delegación estará viajando por la noche al Jardín de la República.El entrenador Walter Otta deberá trabajar fundamentalmente en la conformación del sector defensivo, donde no podrá estar Lucas Blondel por la fascitis plantar que lo viene afectando desde hace algunas semanas, y tampoco podrá reaparecer Sergio Rodriguez. Además, todavía no puede volver Maximiliano Paredes, que fue titular en las fechas iniciales.Ante este panorama, da la sensación que Alexis Niz seguirá en el once titular solo que resta establecer si continuará como marcador central o estará en el lateral derecho. Si se diera esto último, Stéfano Brundo sería el apuntado para estar acompañando a Franco Racca en la zaga.Por otra parte, habrá que determinar si Otta decide realizar alguna modificación táctica en la mitad de la cancha o si mantiene los mismos integrantes que jugaron ante Instituto.