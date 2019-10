ASSA suspende temporalmente los trámites comerciales

Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) trabaja en la puesta en marcha un nuevo sistema de gestión comercial que implica un importante adelanto tecnológico en herramientas destinadas a brindar una mejor atención a sus usuarios. La empresa incorpora tecnología de la firma alemana SAP, líder global y proveedor de dichos productos al 80% de las grandes empresas del mundo.

El nuevo sistema es más simple, adaptable, colaborativo y permite el trabajo en equipo con abundante disponibilidad de datos y riqueza de información. El cambio implica una amplia modificación de procesos en ASSA e involucra directamente a 400 empleados que utilizan el sistema comercial, quienes fueron preparados en 7500 horas de capacitación.



MIGRACIÓN DE DATOS

Debido a la necesidad de migrar la información del anterior al nuevo sistema, algunas gestiones comerciales que los usuarios realizan estarán suspendidas momentáneamente. Desde este lunes y hasta el 4 de noviembre no se podrán cancelar de facturas de servicio o planes de pago. En tanto, desde este miércoles, no se podrán efectuar las siguientes gestiones comerciales: Reimpresión de facturas; Liquidación de deudas; Informe de deuda o de libre deuda para usuarios; Solicitud de adhesión, modificación o baja de débito automático; Constatación de pagos realizados; Devolución de pagos duplicados o indebidos; Cambio de dirección del inmueble; Solicitud de descuento a jubilados y pensionados con haberes mínimos; Solicitud de descuento por caso social; Emisión de certificado de deuda para escribanos u oficios.

Los usuarios podrán concretar los pagos en las entidades habilitadas (Rapipago, Pagofácil, Santa Fe Servicios y bancos) cualquier factura o comprobante ya emitido que no se encuentre vencido.

Dentro de los nueve días hábiles indicados, no será posible actualizar fechas de vencimiento de facturas o pagarlas en las oficinas propias de ASSA.

Por otro lado, a través de los canales habituales se podrán realizar normalmente consultas y reclamos técnicos vinculados a los servicios de agua potable o cloacas que presta la empresa, al teléfono 0810 7772000 del Centro de atención al usuario las 24 horas y a página web www.aguassantafesinas.com.ar.