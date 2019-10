Schwartzman denunció amenazas

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis argentino, tras ser eliminado en su debut en el ATP 250 de Amberes, denunció amenazas y pidió la intervención de la Asociación de Tenistas Profesionales para poner punto final a esas intimidaciones, que estarían relacionadas con las apuestas.El rumano (N° 92 del mundo) Marius Copil, que en primera ronda había eliminado a Federico Delbonis, le ganó a "Peque" (campeón en este torneo en 2016 y 2017), por 6-4, 5-7 y 7-6 (9-7), en un partido que duró 2h42'. "Quiero denunciar públicamente a esta persona que cada partido me insulta y me amenaza", señaló el tenista porteño en su página de Instagram y añadió una captura de pantalla de la cuenta @mora.r19 con el contenido de los mensajes que le fueron enviados."De estos mensajes después de la derrota se reciben cientos... Ojalá que la ATP empiece a resolver de alguna forma este problema y no recibir la cantidad de amenazas que nos mandan como si fuera algo cotidiano", añadió Schwartzman.El N° 15 en el ránking, después de alcanzar los cuartos de final en el Abierto de Estados Unidos, no volvió a ganar desde entonces y perdió sucesivamente ante Sam Querrey, Vasek Pospisil y ayer contra Copil.Guido Pella, quinto favorito, dejó afuera a a Peter Gojowczyk y al surcoreano Soonwoo Kwon. Este viernes, desde las 15, enfrentará al francés Ugo Humbert, que dio la sorpresa la derrotar al local David Goffin, segundo preclasificado, por 6-3 y 6-1.