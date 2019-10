Informó ayer la Liga Rafaelina de Fútbol que luego de la inspección realizada, las luces del estadio de Deportivo Aldao fueron aprobadas y por lo tanto hoy viernes enfrentará a Argentino de Humberto, por la última fecha del torneo Clausura de Primera B.Los partidos de este viernes serán:, Dep. Aldao vs. Arg. Humberto a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera; Independiente de Ataliva vs. Tiro Federal de Moisés Ville a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.Zenón Pereyra FBC vs. Bochófilo Bochazo, a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.