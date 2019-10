Gálvez hará la cuarta del Midgets Show and Power

Luego de dos suspensiones consecutivas, motivas ambas por las precipitaciones registradas en una extensa región, el Midgets Show and Power tiene previsto reanudar mañana su Torneo Oficial 2019 con la disputa de la cuarta fecha.La particular de esta competencia es que por primera vez en su historial, la categoría no ofrecerá su espectáculo en el circuito "Raúl Caligaris", de la localidad de Ramona, para trasladarlo a la ciudad de Gálvez.La actividad se desarrollará en el circuito "Adrián 'Bocha' Gavatorta", con la organización de Motores Regionales Galvenses, entidad con reconocida experiencia en la realización de carreras del Certamen Argentino de Motociclismo.En el actual certamen, hubo tres ganadores diferentes, Gustavo Toffoli, Adrián Bonafede y Diego Haspert, quienes ocupan las principales ubicaciones, el último de los citados compartiendo el tercer lugar con Jorge Destefani.Estos son los mejores posicionados: Toffoli 134 puntos; Bonafede 132; Haspert y Destefani 114; Carlos Boscatti 100; Fernando Merke 98; Angel Gaggi y Hugo Balsagna 97; Ariel Bersano 96; Carlos Lucato 93; Jesús Ceragioli 92; Franco Gerbaudo 91; Vanesa Foschia 78; Sebastián Vila 69 y Oscar Belinde 66.