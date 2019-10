Denuncian por abusos sexuales al cantante Axel

VIEDMA, 18 (NA). - El cantante Axel fue denunciado por el delito de abuso sexual en la ciudad rionegrina de Cipolletti.

Según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Río Negro en un comunicado, la denuncia fue realizada este martes contra el cantante Axel Patricio Fernando Witteveen por una joven que contó que el músico habría abusado de ella en 2017.

"El Ministerio Público Fiscal informa que en el día del martes (15/10) se recepcionó una denuncia por un delito contra la integridad sexual, en la cual se acusa al artista conocido como Axel", se indicó en el comunicado.

Y se agregó: "Según el relato de la víctima se trataría de un abuso sexual simple -art. 119 primer párrafo del Código Penal- y habría ocurrido en 2017".

Además, la fiscalía informó que se está trabajando en conjunto con el abogado que representa a la víctima en la obtención de pruebas, recepción de testimonios y en la solicitud de informes a distintos organismos.

Se destacó también que los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima este jueves por la mañana y que la misma les manifestó su deseo de no brindar mayor información pública del caso.

En el comunicado se detalló que sólo se brindará información de manera oficial sobre "los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso (formulación de cargos, control de acusación o juicio)", ya que es política de este Ministerio Público proteger a la víctima, de evitar su revictimización y no de no perjudicar el normal avance de la investigación.



HISTORIA RECIENTE

Antes que la Justicia confirmara el hecho, en las redes sociales ya circulaba la denuncia contra el músico.

El mes pasado, Axel se vio envuelto en una polémica, luego de la difusión de un video en el que aparece junto a la joven cantante Tini Stoessel y ella le corre la mano en medio de una entrevista.

En el móvil de un programa de televisión, en el que también estaba Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Luciano Pereyra, Tini mostró su incomodidad cuando Axel la quiso abrazar.

En ese momento ella le corrió el brazo y tras eso, el video se viralizó.

Sin embargo, tras la difusión de ese video, la cantante salió a aclarar que se trató de un malentendido.