Acuerdan pago de bono a metalúrgicos

Cámaras de pymes metalúrgicas acordaron ayer con la Asociación de Supervisores de la Industria Minera, Metalúrgica y Mecánica (ASIMRA) el pago en tres tramos de la asignación no remunerativa de 5.000 pesos correspondiente al decreto presidencial.La primera cuota de 2.000 pesos se abonará con los sueldos de octubre; la segunda de igual monto se percibirá con los salarios de noviembre, y la última será de 1.000 pesos a pagarse con los sueldos de diciembre próximo.El presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA), José Luis Ammaturo, sostuvo: "Con mucho esfuerzo por mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y entendiendo las dificultades del sector empresario en un contexto de país complejo, cerramos este acuerdo".La asignación no remunerativa corresponde a un decreto firmado por el Gobierno por el que dispone que las empresas del sector privado otorguen una suma de 5 mil pesos, como adelanto de futuros aumentos salariales y tendrá carácter no remunerativo.Hace una semana, la UOM Seccional Rafaela había informado que el gremio metalúrgico selló un acuerdo con las cámaras empresarias para pagar este anticipo hasta en tres cuotas, pudiendo abonarse también en una o dos: es decir, el plazo máximo a abonar es octubre $ 2000, noviembre $ 2000, y diciembre $ 1000 en coincidencia con lo que ayer se anunció desde otras cámaras del sector metalúrgico.