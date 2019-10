Los Troncos en San Jerónimo

Entre mañana y el domingo, el circuito del San Jerónimo Motor Club, recibirá a la novena fecha del Torneo Oficial 2019 de la categoría Los Troncos, que en la oportunidad estará disputando una carrera especial con pilotos invitados en el Turismo C.La localidad de San Jerónimo Norte y la ciudad de Esperanza se alternaron como sedes de la actividad en la presente temporada, que justamente finalizará en Los Toboganes con la disputa del "Premio Coronación".Para mañana se anuncia este cronograma:habilitación del predio;recepción de inscripciones y verificaciones técnicas;pruebas en este orden, Turismo B (titulares), Fórmula, Turismo C, Promocional, Turismo B (invitados), Turismo A y TC 4000.Mañana se completará el programa con estas actividades:apertura del predio, inscripciones y verificaciones;series Turismo B, Fórmula, Turismo C, Promocional, Turismo A y TC 4000; y a continuación las finales, Turismo B (titulares), Fórmula, Turismo C, Promocional, Turismo B (invitados), Turismo A y TC 4000.