Miles de personas marchan en Barcelona en el tercer día de huelga de estudiantes

BARCELONA, 17 (NA). - Miles de estudiantes salieron ayer a las calles de Barcelona para protestar contra el fallo de la Corte Suprema que encarceló a nueve líderes separatistas catalanes por hasta 13 años. La ciudad de Cataluña enfrentó una nueva jornada de movilizaciones, algunas con incidentes, luego de la sentencia condenatoria contra los líderes del fallido proceso de secesión de 2017.

Manifestantes independentistas catalanes volvieron a enfrentarse con la policía anoche en la Rambla de Barcelona, cuando los efectivos impidieron que grupos de jóvenes antifascistas avanzaran con ánimos de enfrentamiento hacia una manifestación de militantes de ultraderecha. La concentración de los independentistas en el centro de la ciudad ya se había disuelto, sobre las 22, cuando grupos de jóvenes decidieron avanzar hacia los Jardines de la Gracia, en la zona alta de la ciudad, donde decenas de ultraderechistas se manifestaban, y los Mossos d' Escuadra (Policía) se interpusieron en su camino para evitar esa confrontación.

El día comenzó con cortes de rutas y vías a la espera de que la plataforma ciudadana Tsunami Democrático anuncie su próxima acción de desobediencia civil no violenta. Una de las protestas más importantes sucedió en el Aeropuerto del Prat, en donde miles de manifestantes bloquearon los accesos y se tuvieron que cancelar más de 100 vuelos, según informó el diario La Vanguardia. Allí se vivieron momentos de alta tensión, después de que los protestantes lanzaran extintores, carros porta valijas, palés de madera y otros objetos contra los agentes de policía.

Por otra parte, estudiantes de secundaria empezaron a movilizarse desde el mediodía español cortando las calles del centro de Barcelona y tomando centros de estudios.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmniun Cultural convocaron una "sentada con velas" frente a las delegaciones del gobierno central español en Cataluña. Las demandas en la terminal aérea dejaron heridos, entre ellos un joven de 22 años que perdió un ojo como consecuencia del impacto de una bala de goma policial, que estarían prohibidas en Cataluña.

A este se le suma otro hombre de 30 años lastimado que fue operado por una lesión testicular. Quim Torra, presidente catalán, animó a la ciudadanía a protestar contra el fallo y aseguró que "el compromiso" de su gobierno es "defender los derechos de los que se manifiestan y también la seguridad".

En las marchas, los manifestantes llevan simbología antifascista y banderas independentistas, y también gritan lemas como "las calles serán siempre nuestras" y "1 de octubre, ni olvido ni perdón".

En tanto, el Barcelona de Messi suspendió los actos institucionales previstos esta semana ante la crisis social y política que se está viviendo estos días en Cataluña.



GRIETA

La deriva violenta de los últimos días divide a los independentistas, y también provoca el rechazo en los catalanes que no adhieren a ese ideario. "Hemos hecho movilizaciones pacíficas y no ha servido de nada. La única respuesta del gobierno de España ha sido la represión", dijo una joven independentista a otro manifestante que le recriminó el lanzamiento de botellas a los agentes que custodiaban la jefatura de Policía, al paso de una manifestación contra las condenas a los líderes del proceso de secesión de 2017.

La deriva violenta de los últimos días divide a los independentistas, y también provoca el rechazo en los catalanes que no adhieren a ese ideario pero que comprenden el enojo y la indignación a raíz de las condenas de hasta 13 años de cárcel a los líderes del frustrado intento de llevar a Cataluña a la secesión por medio de un referéndum unilateral.

Prueba de ello han sido los gritos de repudio de muchos vecinos del Example -un barrio con numerosos votantes independentistas- a los jóvenes que estuvieron agitando las calles la pasada noche.

El lugar de los enfrentamientos fue un claro mensaje de los llamados CDR (Comités de Defensa de la República) al presidente catalán, Quim Torra, al que están presionando públicamente exigiendo "desobediencia institucional".

Torra condenó los actos violentos recién 48 horas después de que comenzaran y los atribuyó a "infiltrados". No obstante, en un intento de calmar a sus huestes, hoy propuso celebrar un nuevo referéndum unilateral para responder a la sentencia injusta contra sus compañeros.

Los protagonistas de las acciones violentas en Cataluña son grupos de jóvenes que las autoridades vinculan a los CDR y a la plataforma Tsunami Democrático, que no tiene líderes, pero que se formó tras una reunión en Bruselas de activistas con llegada a Torra y Puigdemont.

Los CDR son grupos vecinales asamblearios formaron tras el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017 y la posterior declaración de independencia de Cataluña, con el objetivo de defender la vía unilateral emprendida en ese momento.

Si bien siempre mantuvieron una retórica dura, que defiende la desobediencia, en los últimos meses se fueron radicalizando frente a lo que consideran un incremento de la "represión" del Estado español. Pero la sentencia por sedición contra los políticos y líderes independentistas de 2017 fue para ellos la gota que rebalsó el vaso.