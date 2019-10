Juan Darthés podría ser juzgado en Brasil

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La abogada Sabrina Cartabia, que representa a la actriz Thelma Fardin en su denuncia contra Juan Darthés por violación, sostuvo hoy que es muy posible que el actor tenga que ser juzgado en Brasil.

"En el caso de que Brasil no extradite, que ya sabemos que va a suceder, por un principio constitucional, tendremos que llevar adelante el juicio en esa jurisdicción", expresó la letrada en la conferencia de prensa en la que acompañó a su patrocinada.

Cartabia, de todas maneras, advirtió que en primer lugar hay que esperar que el juzgado de Nicaragua que recibió por parte de una fiscalía el pedido de detención de Darthés se exprese, lo que aseguró tendría que ser en forma "inminente".

En caso de que se emita la orden de detención contra el actor, que a pesar de haber vivido desde niño en la Argentina, además de tener padres del mismo origen, nació en Brasil y actualmente reside allí, Fardin necesitará el apoyo del colectivo de mujeres del país vecino.



BURLANDO

El abogado Fernando Burlando, que representa legalmente a Juan Darthés en la causa en la que está acusado por el delito de violación agravada, dijo ayer que el pedido de captura solicitado por la Justicia de Nicaragua "es un papelón" y que "no hay nada que comprometa al actor".

El letrado consideró que se trata simplemente de "dichos, dimes y diretes", y anunció que esta semana se reunirá con Darthés que se encuentra fuera del país, para establecer la estrategia de la defensa que van a seguir.

Además, Burlando manifestó que "es una gran posibilidad" que el actor se presente ante la Justicia de Nicaragua y se ponga a disposición, y que espera que no quede detenido.

"No hay nada que comprometa al actor", enfatizó el abogado, que insistió en el que el pedido de detención es "un papelón más de una movida" en contra de Darthés.



FARDIN

La actriz Thelma Fardin advirtió ayer a la mañana, tras el pedido de detención librado por una Fiscalía de Nicaragua contra el actor Juan Darthés, al que denunció por violación, que el suyo es un "caso excepcional" y que en estas situaciones "por lo general impera la impunidad".

"Me siento afortunada. Es importante para la lucha de las mujeres, pero no pasa en la mayoría de los casos. Más allá de lo personal, me gustaría que esto sea un hecho político", expresó la joven en una conferencia de prensa.



EN NICARAGUA

En un comunicado difundido este jueves por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que encabeza la fiscal Mariela Labozzetta, se confirmó que recibieron la acusación contra el actor.

"La acusación fiscal tuvo por probado que el actor cometió el delito de violación agravada contra Thelma Fardin, previsto en el artículo 169 literal a) agravada por la confianza y la superioridad del autor respecto de la víctima (literal d) y agravada por la afectación grave a la salud psíquica de la víctima, del Código Penal de Nicaragua", se señala en el comunicado.