Alberto y Cristina en el Día de la Lealtad

SANTA ROSA, 18 (NA).- En un masivo acto por el Día de la Lealtad en La Pampa, la fórmula presidencial del Frente de Todos integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner destacó el valor del proceso de unidad del PJ y pidió "nunca más neoliberalismo" en el país.Después de varios años de dispersión, este evento por el 17 de octubre que evoca el hito fundacional del movimiento peronista logró concentrar en un solo lugar a todas sus expresiones, desde el kirchnerismo hasta el PJ más tradicional de los gobernadores, pasando por la dirigencia del Frente Renovador y las agrupaciones sindicales y sociales.En el Parque Laguna Don Tomás de la ciudad de Santa Rosa una multitud asistió con banderas argentinas a una foto similar a la que el Frente de Todos había producido en el cierre formal de campaña previo a las PASO, con los mandatarios y candidatos a gobernador del PJ de distintas provincias rodeando al binomio presidencial.La lista de oradores estuvo reservada al gobernador pampeano Carlos Verna, que ofició de anfitrión, y luego la dupla que representará al Frente de Todos en la elección presidencial.El denominador común de los discursos fue la valoración positiva del proceso de unificación del peronismo, un factor clave en la performance electoral del 11 de agosto pasado, que dejó al Frente de Todos en una situación muy favorable, al borde de recuperar el poder político.Verna señaló que al comienzo de su gestión provincial y la de Mauricio Macri en Nación, cuando los desencuentros "entre compañeros" eran moneda corriente, él entendió que había que reconstruir al peronismo y "que el límite no era Cristina sino Macri".Luego la líder de Unidad Ciudadana recogió el guante y destacó la reacción que tuvo el peronismo frente a la adversidad, que tuvo su momento de mayor impotencia en las elecciones del 2017, cuando Cambiemos ganó las elecciones en todo el país."Parecían eternos, sin embargo, pudimos de a poco ir reconstruyendo la unidad del campo popular", resaltó la ex mandataria, que recordó que antes de tomar la decisión de correrse para acompañar en la fórmula a Alberto Fernández, ella ya había anticipado en un acto en Avellaneda que se "comprometía a hacer lo que tuviera que hacer para que el 10 de diciembre del 2019 hubiera otro argentino sentado en la Casa Rosada".La líder opositora afirmó que "esta es la tercera experiencia neoliberal que sufre el pueblo argentino", tras "el golpe del 24 de marzo de 1976" y la gestión de Carlos Menem en la década de 1990, cuando el peronismo fue "cooptado"."Ahora vino con una novedad ya que por primera vez la Argentina parece atendida por sus propios dueños", lanzó al hacer referencia al origen empresarial del elenco gobernante."El neoliberalismo nunca más, compatriotas, en nuestro país", arengó.El acto, en el que no faltó la entonación de la tradicional marcha peronista, fue coronado con el discurso de Fernández, quien resaltó que el Día de la Lealtad es una fecha "central" para los peronistas porque les recuerda "con quiénes" están "comprometidos" y dicen "representar", que son "los que no tienen voz, los desposeídos, los que tienen hambre, los que padecen".Luego destacó que hasta el año pasado se realizaban "tres o cuatro actos" por el 17 de octubre, y ponderó el rol que tuvo Cristina Kirchner por "ayudar enormemente a esta unidad" plasmada en el encuentro de La Pampa.Seguidamente, apuntó con dureza contra el presidente Mauricio Macri, de quien dijo que "llegó" al poder "mintiendo" y que "va a un debate y sigue mintiendo"."La política no es prepararse haciendo coaching para mostrarse frente a una cámara diciendo lo que la gente quiere oír. La política, entiéndalo Presidente, exige no mentirle a la gente", desafió."Dice que la deuda que tomó es para pagar la que dejamos nosotros. Presidente, ¡hay que ser desvergonzado para decir eso!", disparó.Para el candidato peronista, en el Gobierno creen que "donde hay un derecho, hay un negocio", y al respecto sostuvo que bajo la gestión de Cambiemos "todos los días se les quitó derechos a la gente"."Nos quieren hacer creer que para vivir en una mejor sociedad los que trabajan tienen que tener menos derechos", protestó Fernández, que se mostró confiado en la victoria en las urnas y vaticinó que el pueblo argentino va a "volver a levantarse".