La inflación de septiembre trepó al 5,9%, la más alta en un año

FOTO NA PRECIOS DISPARADOS. De cuidados no tienen nada.

BUENOS AIRES, 17 (NA). - La inflación de septiembre se disparó al 5,9% por el impacto de la devaluación producida tras las PASO y resultó el dato más alto desde igual mes del año pasado, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).Según el organismo oficial, la suba de precios acumulada entre enero y septiembre se ubicó en el 37,7% y en doce meses lleva un alza del 53,5%, con lo que la economía argentina es la tercera más inflacionaria del mundo después de Venezuela y Zimbabue.El dato resultó el más alto desde septiembre del año pasado cuando llegó al 6,5% y el tercero en la gestión de Mauricio Macri, ya que también lo supera el registrado en abril de 2016 con el 7%, aunque en este último caso fue medido por consultoras privadas.El rubro Alimentos y Bebidas -el que más incidencia tiene en los sectores de menores recursos- creció 5,7% pero el que tuvo el avance más marcado fue Prendas de Vestir y Calzado, con el 9,5%, por impacto directo de la suba del dólar de 45 a 58 pesos después del 11 de agosto en las elecciones primarias.También verificaron fuertes alzas los siguientes sectores: Salud, con el 8,3%; Bienes y Servicios Varios, con el 8,2%; Recreación y Cultura, con el 7,6%; Equipamiento y Mantenimiento del Hogar, con el 7,4%; Comunicación, con el 6,7%; Restaurantes y Hoteles, con el 5,2% y Transporte, con el 4,7%.Los registros más bajos correspondieron a Vivienda, agua, electricidad y gas con el 2% y Educación con el 1%.En lo que va del año, el rubro Alimentos y Bebidas acumuló un incremento del 40,9%, mientras que el que más subió fue Salud, con 46,5% seguido por Equipamiento y Mantenimiento del Hogar, con el 42,9% y Comunicación, con el 38,2%.Según la región, el gran Buenos Aires tuvo en septiembre una inflación del 5,8% y acumuló en el año un alza del 37,1% con lo que equivale a las más bajas.La región del noreste experimentó una suba de precios del 6,2% en septiembre y sumó en el año un incremento del 40,6%, mientras que la zona noroeste fue del 5,8% en el mes y del 40,3% en lo que va de 2019.Cuyo tuvo una inflación en septiembre del 5,8%, acumulando en el año un alza del 38,2%;, al tiempo que en la Patagonia trepó al 5,3% y entre enero y septiembre llegó al 37%.Con los números informados y teniendo en cuenta la proyección para el resto del año, durante la Presidencia de Macri la inflación acumulada se ubicaría en torno al 300%."La inflación es la demostración de la incapacidad para gobernar, en mí Presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío, el desafío será conseguirle trabajo a la gente", había dicho el Jefe de Estado cuando era candidato.En 2016, el primer año de gestión, la inflación fue del 36% -según estimaciones privadas-; en 2017 bajó al 24,8%; en 2018 saltó al 47,6% y este año superaría el 50% según proyecciones de las consultoras.ALIMENTOS SUBIERONHASTA UN 40%Los alimentos básicos tuvieron fuertes aumentos en septiembre, que en algunos casos superaron el 40%, pese a la vigencia de la eliminación temporal del IVA, que buscaba moderar el impacto de la devaluación en productos de primera necesidad.La escalada del dólar de agosto impactó de manera directa en el Índice de Precios del mes pasado, que avanzó 5,9% y marcó la cifra más elevada en lo que va del año.El informe difundido por el INDEC indicó que el segmento de Alimentos y Bebidas, el que más incidencia tiene en los sectores de menores recursos y es tomado en cuenta para medir la pobreza, creció 5,7%.A su vez, el sondeo detalló que el kilo de Zapallo anco registró una suba de 40,3% en septiembre, seguido por la cebolla con un 24,1% y la banana con un 18,5%. También experimentaron fuertes subas el pollo entero con un 14,3%, y el pan de mesa con un 14,2%. .Las hamburguesas congeladas mostraron un alza de 11%, al tiempo que el paquete de salchichas tipo viena escaló un 10,6% y el kilo de papa un 10%. Incrementos similares mostraron la sal fina con un 10,2%, el paquete de galletitas dulces sin relleno con 10% y el café molido con 9,3%.En tanto, productos de perfumería, como el algodón, tuvieron un aumento de 12,7%, los pañales descartables de 11,4%, el jabón en pan de 10,9% y el desodorante de 10,2%.El azúcar y el paquete de harina, productos cuyo IVA en la actualidad no es cobrado al consumidor, registraron incrementos de 2,2% y de 6,4%, respectivamente.Así, los productos de primera necesidad mostraron fuertes saltos en los precios pese a las medidas tomadas por el Gobierno para moderar la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo. Además de los marcados ajustes en Alimentos, lideraron las subas los segmentos de Prendas de vestir y calzado con 9,5%; Salud con 8,3%; Bienes y servicios varios con 8,2% y Recreación y cultura con 7,6%.