Estévez: "Vamos a representar los intereses de todos los santafesinos"

Compromiso, trabajo, presentación de proyectos, articulación con municipios, comunas, instituciones y legisladores provinciales. Procurar trasladar experiencias exitosas en materia de transparencia electoral, obras públicas, salud y educación bajo la gestión de 12 años del Gobierno del Frente Progresista en el Congreso. Y buscar establecer una labor legislativa en red con el resto de los diputados y senadores nacionales por Santa Fe a partir de diciembre.Esta es una síntesis de la labor parlamentaria que desarrollará a partir del 10 de diciembre, Enrique Estévez, candidato a diputado nacional por Consenso Federal, en caso de llegar al Congreso de la Nación. Al menos así lo explicó durante una nueva visita a la Redacción de LA OPINION en el marco de la campaña rumbo a las elecciones generales del 27 de octubre. "Aquí estamos, otra vez en Rafaela, para reunirnos con vecinos, autoridades institucionales y además dando entrevistas para contar a los votantes que vamos como sus representantes en la Cámara de Diputados", sostuvo un optimista Estévez, quien desembarcó una vez más en la ciudad acompañado por la sunchalense Marilina Grande, quien también integra la lista y con el "apoyo logístico" del diputado provincial, Omar Martínez.-(risas) Pero la diferencia es que la nuestra es una gira de llegada y no de despedida (más risas). Estamos muy conformes por el nivel de la campaña y por haber recorrido los 19 de departamentos de nuestra gran provincia de Santa Fe. De haber podido ver y escuchar a los vecinos sobre las distintas realidades. Hemos mantenido reuniones con las autoridades locales de los distintos municipios y comunas, con los sectores productivos, con las instituciones de cada región de nuestra Provincia. Y saber qué pasa en cada lugar a partir de la información de primera mano que nos brinda cada dirigente y vecino es clave para la labor parlamentaria que pensamos desarrollar. Pero esos encuentros también nos permiten adelantar cuáles son las iniciativas que vamos a llevar al Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre, cuando asumamos.-Esperamos que la gente nos vote y nos acompañe el 27 de octubre para tener la oportunidad de trabajar por la Provincia en el Congreso. Tenemos entusiasmo porque estamos convencidos en lo que le proponemos a los santafesinos de cara a las elecciones. Recorrer otra vez el territorio provincial no hace más que ratificar que Santa Fe es una provincia estratégica para poner en marcha la economía y la producción del país. Tenemos un sector productivo muy pujante sobre todo de pequeñas y medianas empresas industriales que agregan valor a la materia prima, nuevas empresas con ideas de innovación y desarrollo que exportan. Un campo que no deja de traccionar. Somos una provincia que tiene un potencial muy grande, que tenemos la posibilidad de hacer un aporte enorme al país, por eso nosotros venimos reclamando que los gobiernos nacionales le presten más atención a la provincia de Santa Fe en lugar de discriminarla. Porque hacemos aportes económicos muy importantes a la Nación, pero después de toda esa plata que se envía al poder central no vuelve ni un centavo a nuestra Provincia. Por eso hay grandes reclamos vinculados a la necesidad de mejorar la infraestructura en nuestro territorio, para sacar la producción. Las rutas nacionales son uno de los reclamos más frecuentes. Tenemos rutas nacionales que incluso tienen un gran tráfico internacional, que son estratégicas para la vinculación de nuestras localidades sino también para sacar la producción de los campos y las fábricas. Somos la Provincia de cuyos puertos sale casi el 85% de la producción que se exporta al resto del mundo. Y eso coloca a Santa Fe en un lugar clave en el escenario nacional que viene.ARTICULACIONEstévez insiste en la necesidad de "trabajar en equipo" desde el Congreso. "Para nosotros el trabajo será fundamentalmente articular con intendentes, presidentes comunales, legisladores provinciales. Tenemos una planificación en cada departamento. Porque cada localidad puede hacer aportes, puede ofrecer su mirada y colaborar a un proceso que debe darse en la Argentina. Nosotros tenemos expectativas de poder trabajar entre los 19 diputados nacionales que vota el pueblo santafesino y los 3 senadores nacionales. Sin una articulación y sin la construcción de acuerdos entre estos actores va a ser muy difícil imponer a la Provincia de Santa Fe en el escenario nacional y que se la respete como corresponde", subrayó.-Claro que sí. De alguna forma es lo que venimos proponiendo con Roberto Lavagna desde Consenso Federal. Vemos también que los principales candidatos de la polarización, tanto Alberto Fernández como Mauricio Macri, no tienen actitudes proclives a generar políticas públicas del consenso sino todo lo contrario. Quedó a la vista en el debate presidencial que se realizó el domingo pasado en Santa Fe. La verdad es que impusieron sistemáticamente el modelo de la descalificación, la chicana, las agresiones entre dos personas que tienen una gran responsabilidad en nuestro país y que dicen levantar las banderas del diálogo y la necesidad de construir consensos cuando en realidad hacen todo lo contrario.-Una de las consignas para nuestra futura labor parlamentaria será aprovechar la experiencia acumulada por las gestiones del Frente Progresista, Cívico y Social en Santa Fe durante 12 años. Nos va a permitir a nosotros en caso de llegar a las bancas proponer a la Argentina muchas de las políticas públicas que han sido exitosas en el marco del territorio santafesino. Cuestiones que tienen que ver con la transparencia en los actos de gobierno, en los procesos electorales como la alcanzada con la boleta única por categoría, el poder proponer un sistema federal de cuidado de niñas, niños, y para los adultos mayores, considerados los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, las mujeres que hoy día están siendo víctimas de una violencia que debemos erradicar cuando antes. Son todos debates en los que tenemos para aportar mucho desde Santa Fe. También desde la educación, la salud y la elaboración pública de medicamentos. Ver como hacemos propuestas para avanzar hacia un país más honesto y transparente. Son todos temas que queremos plantear en el Congreso, muchos de ellos que ya están materializados a través de políticas públicas en nuestra Provincia con muy buenos resultados.