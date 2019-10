Trabajadores se manifestaron frente a la sede de ASSA

Un buen grupo de 23 trabajadores se instaló ayer por la mañana frente a la sede de Aguas Santafesinas S.A., sobre el Bv. Lehmann, para reclamar por el pago del salario. Estas personas que pertenecen al gremio de la UOCRA y que se manifestaron porque la empresa que, a través de ASSA concreta los trabajos en la vía pública, no abona lo pactado.Marcelo Jilra, uno de los delegados que representa a UOCRA Santa Fe, expresó que hace tres meses está a cargo de la delegación de nuestra ciudad y que hace un tiempo largo no pagan con regularidad: "hay un incumplimiento en los pagos. Hemos hecho toda la parte legal a través del Ministerio, elevamos notas, pero los problemas siguen. Todas las quincenas hay inconvenientes, la gente no cobra y llega un punto en el que los trabajadores dicen basta", contó, confirmando que le deben dos quincenas.Además, recordó que en la última audiencia que se llevó en el Ministerio local, "hicieron responsable a Aguas Santafesinas por incumplimiento de los certificados. Es por eso que hoy -por ayer- estamos reclamando de manera pacífica en la sede, para saber si obtenemos respuestas. Acá se perjudica a las familias", dijo sobre estas 23 personas afectadas.Según las personas que se llegaron ayer a la sede de ASSA, intentaron a través de la vía legal obtener una respuesta por parte de la empresa, pero al no tener respuestas o bien "soluciones a medias", como dijo el delegado, decidieron movilizarse hasta el lugar. Los trabajadores pertenecen a la empresa Brumont S.R.L. de Rosario de servicios y construcción de redes de gas, aguas y saneamiento y que es subcontratada por Aguas Santafesinas. "Venimos de buena manera a que nos atiendan. No estamos cortando la calle, no estamos haciendo nada malo. Queremos que nos oigan porque acá hay familias que necesitan comer y mandar los chicos a la escuela", destacó.Por otro lado, Jilra dijo que "hace varios meses que venimos yendo y viniendo al Ministerio. No es la primera vez que tenemos inconvenientes con esta empresa. Tratamos de resolver muchos problemas, se nos debe mucha plata, pero hasta acá llegamos porque la gente no aguanta más", expresó, agregando que la empresa contratista le adjudica toda la responsabilidad a Aguas Santafesinas, ya que "no certifican y por eso no nos pagan los sueldos. Por eso venimos acá, para saber quién no nos paga", manifestó.Ahora, los trabajadores están en estado de asamblea permanente y por ende no asisten al trabajo. Además, elevaron una nota de carácter urgente desde el Sindicato para que se reúna el comité principal de Aguas y a la contratista para buscar una solución. "Los tiempos del Ministerio no son los tiempos de la gente porque necesitan cobrar y llevar la plata a casa", finalizó el delgado.En diálogo con LA OPINION, personal de ASSA Rafaela expresó que "Aguas Santafesinas se encuentra al día con el pago a sus proveedores de acuerdo a las condiciones pactadas en cada contrato, incluidas las empresas encargadas de hacer las reparaciones en vía pública y que prestan servicios en diferentes localidades como la ciudad de Rafaela", dijeron. Vale mencionar que Brumont realiza para ASSA las reparaciones en vía pública de calzada y vereda tanto de trabajos de agua como de cloacas.