6 Años de prisión por más de cuatro robos a mano armada

Un hombre de 30 años identificado como DAT fue condenado a seis años de prisión de cumplimiento efectivo como autor de delitos contra la propiedad cometidos en la ciudad de Rafaela.Así lo dispuso el juez Alejandro Mognaschi en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se llevó a cabo en la mañana del martes en la sala número 1 de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) que funciona en los tribunales rafaelinos.La fiscal que investigó los hechos es Gabriela Lema, quien informó que DAT fue condenado como autor de los delitos de robo calificado por el uso de arma (cuatro hechos); robo calificado por el uso de arma de fuego (cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada) y robo en grado de tentativa. Todos los delitos fueron atribuidos en concurso real entre sí.“Dos de los ilícitos fueron cometidos en la panadería Panettone y los otros tres en la panadería Italia, ambas de la ciudad de Rafaela”, informó la fiscal Lema.En relación a lo ocurrido en Panettone, la funcionaria del MPA precisó que “el primero de los robos fue el lunes 8 de octubre de 2018 alrededor de las 4 de la tarde. DAT ingresó al local comercial, esgrimió un arma de fuego tipo pistola y le exigió efectivo a una de las empleadas. Seguidamente, se dirigió al mostrador, se apoderó ilegítimamente de una suma de dinero y de un teléfono celular y escapó con los elementos sustraídos en su poder”, agregó la fiscal.El segundo hecho fue cometido el martes 13 de noviembre de 2018 alrededor de las 20:30. “DAT volvió a ingresar al local comercial, pero en esta oportunidad lo hizo mientras esgrimía un cuchillo. Se dirigió a la caja registradora, sustrajo dinero en efectivo y escapó del lugar”, relató Lema.Con respecto a los robos cometidos en la panadería Italia, la fiscal Lema explicó que “el primer ilícito fue cometido el martes 6 de noviembre de 2018 alrededor de las 9:00. DAT ingresó al local y con un cuchillo en su poder amedrentó a una de las empleadas. La víctima le abrió la caja registradora y el condenado sustrajo una suma de dinero en efectivo y un teléfono celular. Posteriormente, escapó con los elementos sustraídos”.“Al día siguiente, alrededor de las 17:50, DAT volvió a ingresar a la misma panadería y sustrajo más dinero en efectivo. Para lograrlo, amenazó con un cuchillo a otra de las empleadas del local”, precisó Lema.“Por su parte, el tercer robo en este negocio fue el jueves 22 de noviembre de 2018 alrededor de las 19:00. La modalidad fue la misma: ingresó con un cuchillo, se dirigió a la caja registradora para apoderarse ilegítimamente de más dinero en efectivo y se fue del lugar a bordo de una bicicleta”, relató.El viernes 14 de junio de este año se realizó una nueva audiencia imputativa, en la que la fiscal Lema le imputó a DAT un hecho cometido el martes 2 de mayo de 2017 alrededor de las 20:30. “En circunstancias en que una mujer caminaba por la vereda, DAT -que circulaba en bicicleta por la misma dirección junto a otro masculino no identificado- la interceptó y agarró el celular que la víctima tenía en su mano”, relató. “Para cometer el ilícito, forcejeó con la víctima y ejerció violencia hasta tirarla al suelo”, agregó.“En dicho momento, personal policial de la Comisaría 13a de la Unidad Regional 5 circulaba por el lugar, observó la situación y procedió a aprehender a DAT, quien no pudo consumar el desapoderamiento del celular de la mujer por la resistencia ofrecida por la víctima y por el obrar del personal policial”, concluyó Lema.El 12 de febrero de 2016 DAT fue condenado a dos meses de prisión de ejecución condicional, sentencia que cobró firmeza en mayo de ese año.Por esta razón, la Fiscalía solicitó se deje sin efecto la condicionalidad de la sentencia y se establezca la unificación de las penas –por moderada composición– a la pena única de seis años de prisión efectiva, informó oficialmente el MPA.