En plena campaña, el PJ recuerda a su líder

El Partido Justicialista de Rafaela y la región recordará hoy "el 74° aniversario del día en que el subsuelo de la Patria se sublevó reclamando la libertad de Juan Domingo Perón", y que se conoce como el Día de la Lealtad, con un acto que se llevará a cabo esta tarde a las 18:30 en la Plaza Lermo Balbi ubicada en el corazón del barrio 17 de Octubre (calles Vernet y Vuelta de Obligado). De todos modos, si persisten las condiciones adversas del clima la ceremonia se trasladará a la sede del PJ, ubicada en bulevar Lehmann 516.El intendente Luis Castellano, integrantes de su gabinete y los concejales Jorge Muriel y Evangelina Garrappa serán de la partida en este acto según anticiparon fuentes partidarias, aunque no está confirmado quiénes serán los oradores. También participarán de este acto en el que se recuerda la fecha fundacional del Movimiento Nacional Justicialista buena parte de los dirigentes que encabezan los sindicatos nucleados en la CGT Regional Rafaela.Posteriormente, desde las 20:30 horas se proyectará en el Espacio Cultural Tiza y Karbón (Bv. Lehmann 683) el documental “Néstor Kirchner - La Película”, que recorre la vida personal y política del ex presidente a pocos días de que se cumplan 9 años de su fallecimiento.EN LA PAMPAEn la recta final antes de las elecciones, la fórmula presidencial del Frente de Todos integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner encabezará hoy en La Pampa un multitudinario acto por el "Día de la Lealtad" peronista, con la presencia de gobernadores, candidatos y dirigentes de todo el país.El encuentro por el 17 de octubre para celebrar el hito fundacional del peronismo comenzará a las 18:00 en el Parque Laguna Don Tomás de la ciudad de Santa Rosa, donde se espera una concurrencia masiva de "entre 10 mil y 15 mil personas", según fuentes del Gobierno de La Pampa.La lista de oradores será acotada: en su carácter de anfitrión abrirá el acto el gobernador pampeano, Carlos Verna, tras lo cual hablará Cristina Kirchner y el cierre estará a cargo de Fernández.No obstante, será una suerte de cierre de campaña anticipado por la envergadura del evento y el estatus de los invitados, que comprende a toda la liga de gobernadores del PJ y candidatos del Frente de Todos en cada una de las provincias. La idea es recrear una foto similar a la que se había producido frente al Monumento a la Bandera en Rosario en el cierre formal de campaña previo a las primarias de agosto pasado.La elección de La Pampa por parte de la cúpula nacional del Frente de Todos como escenario para representar la unidad del peronismo no fue fortuita: se trata de un reconocimiento a Verna, entre otras cosas por ser uno de los pocos gobernadores del PJ que desde el comienzo de la gestión de Mauricio Macri le dio la espalda a la postura de diálogo con el Gobierno nacional."Además Verna entendió desde el comienzo de la gestión que había que buscar la unificación del peronismo y de que el límite no era Cristina, como planteaban muchos dirigentes del PJ, sino que era Macri", explicó el ministro de Gobierno y Justicia de La Pampa, Daniel Bensusán, quien tiene en sus manos la organización del acto por el Día de la Lealtad.La capital pampeana es un distrito que dejó muy buenas sensaciones en el kirchnerismo, ya que allí logró un batacazo electoral al obtener la intendencia de la mano del camporista Luciano Di Nápoli.Durante el evento, los gobernadores con mandato vigente, los electos -como el pampeano Sergio Ziliotto y el santafesino Omar Perotti- y los que todavía deberán medirse como candidatos estarán ubicados sobre el escenario, rodeando al binomio nacional del Frente de Todos.También se dispondrá una tribuna para 500 invitados especiales, donde se ubicarán intendentes de las distintas localidades de La Pampa, funcionarios provinciales, y dirigentes nacionales de las más diversas procedencias, como diputados y senadores nacionales, y referentes sindicales y sociales.Este "Peronpalooza", como algunos se animan a definir al evento, celebra una fecha de gran simbología para la historia del peronismo, ya que remite al día en que una enorme movilización social y sindical inundó las calles para exigir la liberación de Juan Domingo Perón.