Latente preocupación: "la industria láctea está con serios problemas financieros”

"Lo que se está viendo en este momento es una situación prácticamente que es el correlato de todos los años, cuando se producen los picos de producciones más altos. Esto lleva a que la industria esté obligada en este momento salir a vender por debajo de los precios logrados en mayo, que fue cuando le pudimos levantar el precio al productor, y hoy estamos perdiendo precio a razón del 15 al 20 por ciento de aquellos valores. Esto le está trayendo serios inconvenientes a la industria", manifestó Javier Baudino, vicepresidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (Apymel).EXPORTACION "QUIETA"Al ser entrevistado por TodoAgro, al retratar el cuadro de situación Baudino subrayó que "en este momento hay una exportación muy quieta, tenemos un Brasil muy quedado, con problemas económicos donde la devaluación de ellos nos ha pegado muy fuerte a nosotros y ya que no tenemos a ese consumidor".Y agregó que "recién ahora los negocios de comercio exterior están saliendo. Entonces hoy se ve que Argentina tiene una producción normal, buena para lo que es la época del año pero le falta el consumidor local e internacional", además de indicar que en los últimos días se han activado negocios con el Norte de Africa.LO RELACIONADO ALFINANCIAMIENTOEl otro elemento que juega fuerte para este duro presente industrial es el tema del financiamiento.Al respecto, el vicepresidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas puntualizó que "nuestra situación se ve agravada con las tasas de interés que tenemos, y evidentemente se le hace muy difícil a la industria poder bancarla. Entonces la alternativa que tenés es salir a vender los stocks, y vender en un mercado donde no es demandante hace que estés con ofertas continuas".TIEMPO DE BUSCARUNA ALTERNATIVAA juicio de Baudino, es socio propietario de La Varense, "cada uno va a tener que buscar la alternativa particular. En general la respuesta de la industria no es corporativa, eso hace que al no haber acuerdos entre empresas la cosa se pone muy difícil porque cada uno trata de salvarse como puede y esto trae inconvenientes. Este año quizás la particularidad que se da es que hay pocos compradores de leche fluida, entonces ese intercambio virtuoso que se daba entre la industria que tenía excedentes le vendía a la que no tenía excedentes se ha complicado. Además ha desaparecido uno de los potenciales compradores del mercado que era SanCor".SOBRE LOS PRECIOSEN GONDOLASRespecto a la evolución de los precios en góndola Javier Baudino dijo "lo que sí uno puede afirmar hoy es que el precio que pagaba un consumidor en mayo, mirado desde la industria, hoy tiene la posibilidad de tenerlo un 15 o 20 por ciento más barato, pero es muy probable que eso no le lleve porque el almacenero, el comerciante habitualmente lo que hace es incrementar su margen de utilidad sabiendo que en algún momento los precios van a volver a ser lo que estaban".EXISTEN QUEBRANTOSECONOMICOSPor otra parte, el vicepresidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas manifestó que hoy la industria láctea sufre quebrantos económicos, y claramente los resultados de los balances son negativos."Evidentemente hoy no hay ninguna empresa que esté trabajando con un 20% de rentabilidad y el haber perdido esa facturación terminas teniendo resultados negativos. Lo que uno espera a fin de año es que la exportación vaya traccionando de a poco, y que pasemos estos picos de producción entonces uno piensa que hacia el mes de diciembre esta situación pueda balancearse un poco y que las empresas empiecen a recomponerse pensando en que el año que viene al productor haya que recomponerle el valor en función a lo que tiene en dólares pero creo que va a ser muy paulatino", expresó sobre el tema.PRECIO A PAGARConsultado por el precio que pagará la industria, indicó que no se esperan mayores modificaciones hasta diciembre, por lo que el precio se mantendría en los valores pagados por la leche entregada en agosto y setiembre.Y sobre lo precedente destacó que "creo que se va a mantener la tónica, las industrias están bancando con fondos propios, la caída de precios no se le ha transmitido al productor. Todos entendemos que en términos de dólares el productor está cobrando menos pero hay que tener en cuenta que la industria en términos de dólares no solamente perdió por la devaluación sino también por la caída de sus precios entonces en términos de dólares es mucho más embromada la situación que lo que le está pasando al productor".