Anticipan una fuerte caída de las exportaciones de biodiésel

La Bolsa de Comercio de Rosario lanzó un informe sobre las estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), donde se prevé que las exportaciones de biodiésel caerán un 25% este año: serían en 1.200 millones de litros, el volumen más bajo de los últimos 3 años. Además, alertó que con una capacidad ociosa del 50%, se espera que la producción argentina de biodiesel caiga un 9,4% en 2019 respecto del año anterior.Según publicó la Bolsa, en febrero de 2019, la Comisión Europea y Argentina acordaron una cuota anual libre de impuestos de 1.360 millones de litros de biodiesel por año, a un precio mínimo fijado a partir del valor oficial FOB del aceite de soja argentino más costos de producción y flete.HACIA EL EXTERIOREn marzo pasado se registraron los primeros despachos a la Unión Europea de 2019. En los meses subsiguientes, los Países Bajos se consolidaron como el principal destino de exportación europeo para el biodiesel argentino, con despachos por 450.000 toneladas en lo que va del año, un 79% de los embarques totales registrados entre enero y julio.Con esto, la participación del mercado neerlandés en el total se dispara creciendo en 60 puntos porcentuales. El crecimiento en su participación no responde únicamente al aumento del volumen de biodiesel importado, sino a la menor cantidad total exportada y a la ausencia, en 2019, de un gran mercado importador de biodiesel: Estados Unidos.El país de América de Norte, principal destino del biodiesel argentino hasta 2017, pasó de representar el 59% del mercado en 2017 a no importar más biodiesel tras el cierre de su mercado a las exportaciones del biocombustible argentino.Malta, por su parte, aparece como el segundo destino en importancia en el corriente año, demandando 90.000 toneladas. La isla del mediterráneo concentra en 2019 el 16% de las exportaciones argentinas de biodiesel, en línea con su participación del 14% en 2017. Finalmente, según datos de INDEC, un 5% de los despachos del biocombustible nacional tuvo destino confidencial no revelado.De todas maneras, de acuerdo a Clarín Rural el USDA estimó que la demanda interna anual de biodiesel en Argentina sería de 1.300 millones de litros, un 4% superior a lo consumido en 2018 y muy cerca del récord histórico alcanzado en 2017 de 1.335 millones de litros.CONSUMO INTERNO"Si bien el consumo interno ganó volumen gracias a la mayor demanda en algunas provincias que incentivan la mezcla de biodiesel en gasoil para medios de transporte superior al 10%, lo cierto es que el patrón de consumo varía muy poco desde que se lograra el efectivo cumplimiento del corte obligatorio B10 en 2017", señaló el informe de la Bolsa rosarina.Según el USDA, el escenario en 2019 beneficiará al consumo interno de biodiesel por sobre la exportación del biocombustible. Es decir, este año la producción local de biodiesel se destinará en mayor proporción al mercado interno que al mercado externo.Este es un inusual escenario para el sector, que típicamente destina la mayor parte de su producción a la exportación. Sólo en el año 2015 el consumo interno superó a las exportaciones del biocombustible, cuando los despachos habían sido particularmente bajos por el cierre del mercado europeo a fines de 2013, que por entonces era el principal cliente de Argentina."El año 2019, entonces, sería el segundo año en la historia de esta industria en que se la proporción de lo consumido internamente supera a lo exportado", sintetizó la Bolsa rosarina.El USDA estima que el 52% del biodiesel nacional se destine en el corriente año al consumo interno, y el 48% se exporte.CUESTION DE PRECIOSCon modificaciones en la fórmula de cálculo de su precio, el valor del biodiesel en Argentina medido en dólares cayó a US$ 602,2/t en el mes de agosto, convirtiéndose en un mínimo en más de tres años, según datos de la BCR."En lo que va de 2019, el precio oficial del biodiesel ha fluctuado logrando recuperaciones temporarias que estuvieron, sin embargo, por debajo de las expectativas de la industria local", remarcó.En abril de este año, el Gobierno anunció una modificación en la fórmula utilizada para determinar el precio mensual del biodiesel tomado por aquellas pequeñas empresas cuya producción se destina al B10."Esta medida decepcionó fuertemente a pequeños y medianos industriales ya que las modificaciones introducidas eliminaron la incidencia de fluctuaciones del tipo de cambia sobre el precio", concluyó.