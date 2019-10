Reclamo por obra sin terminar

Desde la oficina del senador Alcides Calvo se informó que en sus habituales recorridas por el departamento Castellanos, el legislador provincial visitó el edificio, de la Escuela N° 1264 “Malvinas Argentinas” y de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 526 “Paulo Freire” localizadas en Barrios Acapulco y Vera Cruz de Josefina, el cual había sido afectado seriamente por un fenómeno meteorológico de fuertes vientos en el mes de diciembre del año 2018, provocando la voladura de techos de un sector de aulas y galería, dañando además otras instalaciones del edificio, entre ellas las eléctricas y perjudicando seriamente al mobiliario escolar, en la actualidad, a casi un año no se solucionó.“Observamos la paralización de las obras que debían realizarse de manera urgente a través de fondos que debía enviar Gobierno Provincial y hasta la fecha no han sido concluidas, causando serios inconvenientes al dictado de las clases debido a que una significativa parte del edificio educativo no puede utilizarse, causando indignación a toda la comunidad educativa, por lo que insistimos con el reclamo ante el gobernador de la provincia para que giren los fondos necesarios para esta obra se debe priorizar la educación por encima de cualquier otro gasto, parece que no se tiene ese objetivo por parte del Frente Progresista que una vez pasadas las elecciones ha abandonado muchas obras en la provincia de Santa Fe”, manifestó el senador Calvo luego de finalizada la recorrida por el establecimiento.El pedido que ya fue cursado desde la Delegación del Senado en la ciudad de Rafaela, es a los fines de solicitar que se realicen las gestiones necesarias para dar celeridad al expediente 00301-0069986-6 iniciado por la Comuna de Josefina, por el cual se solicitan recursos económicos para finalizar la obra de reposición de cubierta y reparaciones en el edificio compartido por la Escuela N° 1264 “Malvinas Argentinas” y la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 526 “Paulo E. Freire”, de barrio Acapulco y Veracruz de la localidad de Josefina, Departamento Castellanos, la cual se encuentra sin avances a pesar del tiempo ya transcurrido se reiteró en varias oportunidades sin resultados.También se destaca que dicha obra resulta de necesidad para garantizar las condiciones apropiadas para que alumnos y docentes puedan desarrollar sus tareas en el edificio escolar, el cual se ha visto afectado por el fenómeno meteorológico de fuertes vientos en el mes de diciembre del año 2018.En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional y dando respuesta a pedidos realizados oportunamente por personal directivo, Calvo hizo entrega de aportes económicos para la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Nº 526 “Paulo Freire” y a la Escuela N° 394 “Florentino Ameghino” para llevar adelante refacciones edilicias y trabajos de pintura en el establecimiento de la localidad de Josefina y para actividades pedagógicas.