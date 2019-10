Jugadoras del "9" en el Nacional de Ascenso B

Desde hoy y hasta el domingo 20 de octubre se estará disputando en Mar del Plata el Campeonato Nacional de Ascenso de selecciones, organizado por la Asoc. Marplatense y fiscalizado por la Confederación Argentina de Hockey. En la rama femenina la FOSH jugará el torneo de Ascenso B integrando la Zona A junto a Valle de Chubut, Pampeana, Neuquina y la Asoc. Comarca Viedma – Patagones. En la Zona B estarán Tandilense, Correntina, Chaqueña, Sudoeste de Buenos Aires y Catamarqueña.El programa de partidos para la FOSH en la etapa clasificatoria será el siguiente: jueves a las 13 vs. Neuquén; viernes a las 13 vs. Valle del Chubut; sábado a las 8.50 vs. Pampeana y a las 16 vs. Comarca Viedma – Patagones.El plantel, dirigido por Marcelo Bazán, estará integrado por las jugadoras de 9 de Julio, Loana Bravo, Agostina Astesano y Lucía Romano. También serán parte Camila Schmidt y Danisa Dechiara, ex 9 de Julio y actualmente en Libertad de San Francisco, club donde es entrenador Bazán.Esta es la nómina de las jugadoras: Loana Bravo, Agostina Astesano, Lucía Romano (9 de Julio de Rafaela); Danisa Dechiara, Camila Schmidt, Brenda Bartizaghi, Priscila Bazán (Libertad de San Francisco), Stefanía Bacigalupo, Anabella Niz y Natalia Risso (Arroyito), Agustina Bassano y Malena Sterren (San Miguel de Arroyito), Natalia Fabre (Bochazo de San Vicente), Mariana Barbognaglia y Colomba Brizzio (Brinkmann); Mariana Manzur (9 de Julio de Morteros); Yanet Miño y Pilar Lazoz.Por el lado de los caballeros, la FOSH disputará la Zona A con Corrientes, Santa Cruz Norte y Marplatense. El primer duelo será ante el local hoy jueves a las 11.30; el viernes en el mismo horario enfrentarán a Corrientes y el mismo día a las 17.30 cerrarán la etapa clasificatoria ante Santa Cruz Norte. De nuestra ciudad estará integrando el equipo Agustín Arrieta, del Club 9 de Julio.