Una de sus docentes en festival internacional de cine

El pasado martes por la tarde comenzó el II Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), el cual se llevará a cabo el próximo sábado. El mismo pretende ser una experiencia para ser vivida en grupos de amigos y con toda la familia; no solo por la posibilidad de ver diversas proyecciones con ingreso libre y gratuito, sino porque también se podrán votar y valorar películas, disfrutar de propuestas turísticas y reconocerse en la tradición de las colectividades de las corrientes migratorias entrerrianas.Hasta el sábado el público podrá disfrutar de películas y cortometrajes entrerrianos, cine internacional (países sudamericanos, México, Italia y Francia) y producciones dirigidas al público infantil con acceso libre y gratuito. El sector audiovisual tendrá su espacio para el debate, el intercambio y la formación. También están previstas capacitaciones, clases magistrales, charlas y la edición de Mercado Audiovisual destinado a profesionales y creadores de la industria de las regiones NEA y CENTRO.Finalmente, el próximo sábado a las 15 hs. se difundirá el corto “Nuestros derechos, derechos” de la Lic. Mónica Borgogno, docente en UCES Rafaela de la materia “Taller de Educación, Tecnología y Medios” dentro de la Licenciatura en Comunicación Social, y comunicadora institucional de la ONG Club de madres y abuelas de Barrio Belgrano.Se trata de un corto sobre los derechos de los niños que asisten a actividades del Club de Madres y Abuelas de Barrio Belgrano (Paraná). El año pasado se presentó en el concurso Un zoom a tus derechos, organizado por Save the children y Chicos.net, cuya consigna principal era que no dura más de 2 minutos. En ese certamen recibió Mención especial al video más creativo, y en esta oportunidad fue seleccionado para estar en este Festival Internacional de Cine de Entre Ríos.http://pasc-lac.org/un-zoom-a-tus-derechos/https://www.youtube.com/watch?v=W_qtDvrA-t4&feature=youtu.be