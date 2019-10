Unión jugará el sábado y después el día jueves

Luego de haber tenido jornada libre durante el fin de semana, Unión de Sunchales retomará el torneo Federal A con dos partidos en el transcurso de cinco días.El sábado a las 19 jugará en San Francisco ante Sportivo Belgrano, por la octava fecha de la Zona 1. Para dicho compromiso el árbitro será Nelson Bejas, con Diego Rodriguez y Leila Argañaraz como asistentes. En tanto, el jueves 24 de octubre recibirá a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay por la novena fecha (se adelanta debido a las elecciones del 27), con el contralor de Guillermo González, con Fernando Brillada y Rodrigo López como colaboradores.El Bicho Verde no podrá contar por algunos meses con Diego López, ya que el volante ofensivo sufrió fractura de peroné en el partido con derrota ante Crucero del Norte. Sin dudas una baja sensible para el equipo de Marcelo Milanesse, que ha quedado ahora en mitad de tabla luego de un comienzo con buenos resultados.Las posiciones, luego de la jornada del fin de semana, están de la siguiente manera: Boca Unidos de Corrientes y Güemes de Santiago del Estero 14 puntos; Chaco For Ever y Defensores de Pronunciamiento 11; Sp. Las Parejas, Sarmiento de Resistencia, Crucero del Norte y Douglas Haig de Pergamino 10; Unión y Sp. Belgrano 8; Central Norte de Salta y Juventud Unida de Gualeguaychú 6; Defensores de Villa Ramallo y Gimnasia de Concepción del Uruguay 4; San Martín de Formosa 3.