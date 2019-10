Atilra se movilizó frente a una empresa local

Un grupo de personas se movilizaron hasta la entrada para pedir que no desplacen a 5 personas de un puesto de trabajo a otro. El gremio pidió una capacitación previa. La empresa aseguró que no hay despidos.

Bajo una leve llovizna, un grupo reducido de personas, comandados por el titular del gremio de Atilra Rafaela, Domingo Posetto, se movilizaron hasta la entrada de la empresa Sucesores de Alfredo Williner, sobre Bv. Roca para pedir que 5 personas, que trabajan en el área de administración, en esa sede, no sean trasladadas al área de producción, en la planta ubicada en Bella Italia."Nos avisaron los delegados de que la empresa había tomado la decisión de desplazar a 5 compañeros, administrativos y que trabajan desde hace muchos años en el lugar, para pasarlos al área de producción en la planta de Bella Italia. Nos aseguraron que no los iban a dejar sin trabajo", expresó Posetto en primera instancia, pidiendo una previa capacitación para los hombres y las tres mujeres en cuestión.Desde la empresa emitieron un comunicado y dijeron que "en función de la información que ha trascendido y comunicado la Organización Sindical Atilra, la empresa quiere expresar que se encuentra en un proyecto de innovación tecnológica, que exige un determinado nivel de profesionales. Esta situación ha implicado llevar adelante un recambio de su personal del área de Administración. Con el objetivo de preservar los puestos de trabajo, la empresa ha brindado la opción de ejercer sus tareas en puestos productivos, ofreciendo a quienes no acepten estas posiciones, la posibilidad de recibir un plus a la indemnización en concepto de retiro voluntario", remarcaron desde la patronal.En diálogo con los medios de la ciudad, Posetto pedía que a estas personas se les otorgue la posibilidad de realizar un curso, como para estar a la altura de las exigencias de la empresa. "Nos reunimos y notificamos al consejo directivo nacional", expresó el representante sindical, que acompañó a estas 5 personas a su lugar de trabajo para que tengan su día de manera normal.Por su parte, la empresa expresó que "de ninguna manera esta acción, basada en necesidades profesionales y tecnológicas, pretende agraviar y perjudicar a las personas. Todo lo contrario, las mismas apuntan claramente a conservar los puestos de trabajo de los colaboradores involucrados", explayaron en un comunicado y agregaron: "ilolay desea destacar que es una empresa argentina que opera desde hace 91 años, generando trabajo, realizando inversiones, gestionando con responsabilidad y mucho esfuerzo, para mantener la fuente de trabajo y crecer con sustentabilidad", dijeron.